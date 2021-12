Satakunnassa on todettu tartuntoja nyt kaikkiaan 5 316.

Suomessa on raportoitu 3 223 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina. Luku on suurin päiväkohtainen koko koronaepidemian aikana. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 230 392 koronavirustartuntaa.

Satakunnasta raportoitiin 162 uutta koronavirustartuntaa. Eniten tartuntoja oli Porissa (73) ja Raumalla (36).

SATAKUNNASSA on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja koko epidemian aikana nyt seuraavasti: Eura 270 (+6), Eurajoki 192 (+8) , Harjavalta 187 (+3), Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 241 (+6), Jämijärvi 45 (+3), Kankaanpää 256, Karvia 117 (+3), Kokemäki 157 (+7), Merikarvia 29 (+5), Nakkila 51 (+5), Pomarkku 56, Pori 1 628 (+73), Rauma 1 784 (+36), Siikainen 11, Säkylä 112 (+1) ja Ulvila 155 (+6).

