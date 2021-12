ATTR: Satakunnan koronatilanne on erittäin vaikea - kaikki leviämisalueen seitsemän kriteeriä täyttyvät

Satakunnassa suositellaan joulun viettoa vain lähipiirin kanssa.

Satakunta

Koronan ilmaantuvuus on Satakunnassa noin kaksinkertaistunut sitä edeltävään kahteen viikkoon nähden.

Torstaina aikaistetusti kokoontunut Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) totesi tilanteen olevan nyt erittäin vaikea.

ATTR suosittelee, että joulua vietettäisiin lähipiirin kanssa. Iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien omaisten ja läheisten kanssa kannattaa keskustella heidän omaa toivettaan vierailujen varalta. Sairaana tai koronatartunnalle altistuneena pitää pysyä kotona, vaikka kotitesti olisikin negatiivinen. Kotitestiä voi kuitenkin käyttää apuna löytämään mahdollinen oireeton koronatartunta ennen vierailuille lähtöä.

Satakunta Kaikki kriteerit Satakunta on edelleen leviämisalue. Satakunta täyttää leviämisalueen kriteereistä nyt kaikki 7 kohtaa. 1. Ilmaantuvuus yli 100. Satakunnassa14 vrk ilmaantuvuus nyt 302 tapausta 100 000 asukasta kohden. 2. Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut. 3. Satakunnassa esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa muuta epidemian torjuntatyötä. 4. Rokotuskattavuus on edelleen jäljessä Suomen keskitasosta. 5. Positiivisten näytteiden osuus on noussut selvästi yli 7 prosentin. 6. Tartunnanjäljitys ei enää pysty jäljittämään kaikkia tapauksia ja tilanne vaikea erityisesti Porissa ja Raumalla. 7. Jätevesiseurannassa on edelleen nousua virusmäärässä.

Missä ilmaantuvuus on nyt suurinta?

Ilmaantuvuusluvut ovat korkeita kautta Satakunnan, mutta korkeimmat ilmaantuvuudet väestöön suhteutettuna ovat Pomarkussa (1 163), Huittisissa (554), Karviassa (560) ja Kokemäellä (556). Porin ilmaantuvuusluku on 292 ja Rauman 279.

Pystytäänkö tartuntoja jäljittämään?

Tautitapauksia on ilmaantunut niin paljon, että vaikka kunnat ovat panostaneet huomattavasti resursseja tartunnanjäljitykseen, kaikkien tapauksien kattavaa jäljitystä ei ole pystytty tekemään.

Tartunnanlähde jäi epäselväksi 37 prosentissa tapauksista. Vain 36 prosenttia kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä.

Tartunnoista vain 1 prosentti saatiin suoraan ulkomailta. Kotimaisista tartunnoista peräti ainakin 94 prosenttia oli peräisin omasta sairaanhoitopiiristä, joka kuvastaa laajasti leviävää tautia Satakunnan alueella.

Jylläsivätkö koronatartunnat kouluissa?

Varmuudella koulusta lähtöisin olevia tartuntoja todettiin 8 eli noin 3 prosenttia. Erityisesti Porissa on kuitenkin todettu paljon tapauksia koululaisilla. Nämä kaikki eivät suinkaan ole koulusta saatuja tartuntoja, mutta on erittäin todennäköistä, että vaikeassa epidemiatilanteessa nyt myös kouluissa ja päiväkodeissa on syntynyt jatko-tartuntoja lasten keskuudessakin.

Kuinka paljon näytteitä otettiin ja kuinka moni oli positiivinen?

Viikolla 50 Satakunnassa otettiin yhteensä 5 119 näytettä, joista positiivisia oli peräti 7,3 prosenttia. Huomattavan paljon positiivisia näytevastauksia on saatu nyt myös yksityisten lääkäriasemien testauksen kautta.

Onko näytteiden analysoinnin viivästyksiin saatu helpotusta?

Näytteenotto on Satakunnassa jatkunut erittäin vilkkaana ja kunnat ovat pystyneet nostamaan tarvittaessa näytteenottokapasiteettiaan.

SataDiag laboratorion reagenssipula on nyt ohitettu ja näytteet pystytään jälleen analysoi-maan omassa laboratoriossa täysimääräisesti. Todennäköisesti lähipäivinä päästään normaaliin tilanteeseen ja vastaukset saadaan suuressa osassa tapauksia 1-2 vuorokauden sisällä.

Satakunnassa pyritään ainakin vielä nykyisessä tilanteessa varmistamaan kaikki positiiviset tulokset. Mikäli epidemiatilanne edelleen pahenee ja tapausmäärät nousevat, voidaan joutua muuttamaan näytteenottokriteerejä.

Kuinka paljon koronapotilaita on erikoissairaanhoidossa?

Erikoissairaanhoidossa oli 23.12. kuusi potilasta osastohoidossa ja yksi potilas teho-hoidossa. Nopeasti nousseet tartuntamäärät saattavat noin 1–2 viikon viiveellä nostaa erikoissairaanhoidon osastokuormitusta merkittävästi.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli samaan aikaan yhteensä 5 koronaviruksen takia eristyksessä hoidettavaa potilasta.

Mikä Satakunnan rokotuskattavuus tällä hetkellä?

Satakunnassa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen 86,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä (koko Suomessa 87,7) ja kaksi annosta 81,6 prosenttia (koko Suomessa 83,3). Kolmannen rokotteen on saanut 16,6 prosenttia.