Mahdollisia korona-altistumisia Raumalla koulussa, kiekko-ottelussa ja ravintolassa

Rauma

Koronavirukselle on voinut altistua maanantaina 20.12. Pyynpään koulun 2A-luokalla sekä Lukko–JYP-ottelussa katsomon A-lohkossa kello 18.30–21.

Lisäksi altistumisia on voinut tapahtua Buena Vista -ravintolassa tiistaina 21.12. kello 11.50–12.20.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Raumalla viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.