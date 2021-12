”Erityisesti yli 70-vuotiaille, hauraille ja kaikkein suurimmassa vakavan taudin riskissä oleville kannattaa käyttää kolmantena annoksena Spikevaxia”, sanoo tutkimuspäällikkö Merit Melin THL:stä HS:lle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa käyttämään Modernan Spikevaxia erityisesti ikääntyneillä koronavirusrokotusten kolmansina annoksina ja tehosteannoksina.

Suosituksen perusteluna on THL:n tuore tutkimus. Tutkimuksessa selvisi, että ikääntyneillä tehosterokotteen jälkeen mitattu vasta-ainetaso koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan jää matalammaksi kuin nuoremmilla aikuisella.

Lisäksi selvisi, että Spikevax tuottaa tehosteannoksena Pfizerin ja Biontechin Comirnaty -rokotetta voimakkaamman immuunivasteen.

”Erityisesti yli 70-vuotiaille, hauraille ja kaikkein suurimmassa vakavan taudin riskissä oleville kannattaa käyttää kolmantena annoksena Spikevaxia”, sanoo tutkimuspäällikkö Merit Melin THL:stä HS:lle.

Melin lisää, että Spikevaxia on hyvä käyttää myös ”nuoremmilla ikääntyneillä”.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on selvinnyt, että Spikevax tuottaa korkeampia ja pidempään säilyviä vasta-ainemääriä. Muissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan tarkasteltu iäkkäiden vasta-aineita omikronia vastaan.

THL:n tutkimuksessa arvioitiin kolmannen rokoteannoksen tuottamia immuunivasteita kahdellakymmenellä 27–63-vuotiaalla aikuisella sekä yhdeksällä 71–89-vuotiaalla hoivakodin asukkaalla.

”Tutkittavien määrä on pieni, mutta vastaavia määriä on ollut kansainvälisissä tutkimuksissakin. Omikronia neutraloiviin vasta-aineisiin liittyvät tutkimukset on haluttu raportoida mahdollisimman pian, joten siksi aineistot ovat pieniä”, Melin sanoo.

”Tulokset osoittavat tehosterokottamisen tärkeyden.”

Tutkittavat olivat saaneet kolmannen rokoteannoksen 6–9 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Vasta-aineita tutkittiin näytteistä, jotka oli otettu 1–2 kuukautta tehosteannoksen jälkeen.

Näytteistä löytyi vasta-aineita kaikkia tutkittuja virusmuunnoksia eli delta-, beeta- ja omikronmuunnosta vastaan. Ikääntyneillä vasta-aineiden määrä oli nuorempia matalampi.

THL on jo aiemmin ohjeistanut antamaan tehosteannoksia myös ristiin. Esimerkiksi kaksi annosta Comirnatya saaneelle voi antaa Spikevaxia kolmantena rokoteannoksena.

THL:n tutkimus julkaistaan lähipäivinä verkossa.