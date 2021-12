Hallitus käynnistää hätäjarrumekanismin: Tätä se tarkoittaa

Hallitus kertoi tiistai-iltana, että koronapassin käyttöä rajoitetaan. Ravintoloiden aukioloa ja anniskelua rajoitetaan jouluaatosta alkaen. Sisärajojen valvonta tiukkenee.

Hallitus kertoi keskiviikkona lisää tuoreista koronatoimista. Tiedotustilaisuus pidettiin aamuyhdeksältä Valtioneuvoston linnassa. Satakunnan Kansa näytti tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Suora lähetys on nyt päättynyt. Aamulehden tekstiseuranta on luettavissa tämän jutun lopusta.

Tilaisuuteen osallistuivat sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.), opetusministeri Li Andersson (vas.) tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Kiuru kertoi, että hallitus käynnistää käytännössä koronaepidemian varalta laaditun hätäjarrumekanismin. Hallitus tekee asiasta periaatepäätöksen myöhemmin keskiviikkona. ”Kaikki kriteerit täyttyvät selvästi”, Kiuru sanoi.

”Me ostamme nyt kansallisesti lisää aikaa sille, että omikron ei aiheuta vakavaa kansallista uhkatilaa ja saamme rokotuksia edistymään”, hän perusteli.

”Tämän takia kokonaisuuteen kuuluu myös elementtejä, joissa koronapassin käyttöä väliaikaisesti rajoitetaan korkean ja keskiriskin tilaisuuksiin liittyen.”

”Matalan riskin tilaisuuksissa niin ei tehdä.”

Krista Kiuru kertoo uusista koronatoimista:

Mitä? Alueille suositeltavat toimenpiteet Hätäjarrussa välttämättä suositeltavat toimenpiteet epidemian leviämisalueille: Laajennetaan ja tiukennetaan yleisötilaisuusrajoituksia niiden täyteen soveltamisalaan (matalamman riskin alat) sekä kielletään korkean ja kohtalaisen riskin tilaisuudet kokonaan.

Annetaan vastaavat suositukset yksityistilaisuuksiin.

Otetaan käyttöön ja laajennetaan tilojen käyttöä koskevat rajoitukset niiden täyteen soveltamisalaan.

Otetaan käyttöön pykälä 58 f (liikennevälineet).

Keskeytetään aikuisten korkean riskin ryhmäharrastukset.

Suljetaan pykälän 58 g mukaiset asiakas- ja osallistujatilat.

Suositellaan, että tilaisuuksien, tilojen ja toimintojen käyttäjät tekevät ennakkoon kotitestin.

Kielletään koronapassin käyttö keski- ja korkean riskin tilaisuuksissa.

Rokotukset laajenevat 5 vuotta täyttäneisiin

Sosiaali- terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että rokotusasetusta esitetään muutettavaksi. Muutoksen jälkeen myös laboratoriohoitajat, lähihoitajat ja perushoitajat voivat antaa koronavirusrokotteita.

Lisäksi rokotusasetuksesta poistetaan ikärajakohtainen eteneminen, jotta työterveyshuolto pääsee toden teolla rokottamaan työikäisiä.

Rokotukset laajenevat samalla lapsiin viidestä ikävuodesta alkaen, joten perheet voivat halutessaan hankkia rokotuksen myös 5–11-vuotiaille.

Puumalainen kommentoi asiaa hallituksen lehdistötilaisuudessa, jossa kerrottiin koronatilanteesta ja uusista rajoituksista.

Rajoituksista päätettiin tiistaina

Hallitus päätti tiistaina neuvotteluissaan merkittävistä koronarajoituksista. Muun muassa koronapassin käyttöä rajoitetaan määräaikaisesti. Rajoitus koskee leviämisalueiden kohtalaisen ja korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja.

Katso tästä tallenne tiistai-illan tiedotustilaisuudesta:

Marin muistutti tiistai-illan tiedotustilaisuudessa rokotteiden ottamisesta. Valtioneuvoston tiistai-iltana lähettämän tiedotteen mukaan Suomessa on lähes 800 000 täysin rokottamatonta aikuista. Hallitus korostaa kolmansien rokotusten merkitystä ja niiden nopeuttamista kunnissa.

Rajoitusten lisäksi hallitus päätti perustaa erillisen koronaministerityöryhmän. Marinin mukaan tavoite on välttää koko hallituksen isoja neuvotteluja. Ministeri Kiurun johtamaan työryhmään osallistuvat kaikki keskeiset ministeriöt, jotta poikkihallinnollinen yhteistyö paranee, Marin totesi.

MITÄ? Hallituksen päättämät rajoitukset tiiviisti Sisärajavalvonta palautetaan 28.12. Negatiivisella testituloksella voi tulla maahan, mutta todistusta vaaditaan myös Schengen-rajojen sisäpuolella matkustavilta. Ravintolarajoitukset otetaan kahdessa osassa käyttöön: 24.12. ravintoloille tulevat voimaan kolmen viikon rajoitukset. Anniskelu tulee päättymään kello 21 ja ravintolat menevät kiinni kello 22. Edes koronapassilla ei voi ohittaa rajoitusta. Kello 17–22 välisenä aikana anniskelu on sallittua koronapassilla. Aukioloajan rajoitus tarkoittaa, että yökerhot ja baarit eivät ole auki jouluaatosta eteenpäin. 28.12. ravintoloiden rajoitukset laajenevat. Päätoimisten anniskeluravintoloiden anniskelu päättyy kello 17 ja aukiolo päättyy kello 18. Asiakaspaikat rajataan puoleen. Ruokaravintoloissa anniskelu on mahdollista kello 17:ään asti ja ne voivat olla avoinna koronapassilla kello 20 asti. Asiakaspaikkamäärä on 75 prosenttia normaalista. Korkeakouluille suositellaan etäopiskelua paitsi niiltä osin, kun lähiopiskelu on välttämätöntä. Toisen asteen ja perusopetuksen opetusta ei suositella etäopiskeluksi. Matalan riskin toimintoja (museot, teatterit, kirjastot) voitaisiin pitää koronapassin avulla auki, mutta alueellisesti on mahdollista pitää hallituksen linjauksia kireämmät rajoitukset.

Näin tilaisuus eteni:

9.10: Tilaisuus alkaa. Ensimmäisenä puhuu ministeri Krista Kiuru.

9.13: Tavoitteena on varautua omikronin uhkaan ja suojella väestön terveyttä ja erityisesti riskiryhmiä sekä turvata tehohoidon kapasiteetti. Toimia on valmisteltu perusteellisesti, kertoo Kiuru.

Halutaan vauhdittaa koronarokotuksia. Eiliset päätökset vauhdittavat myös kontaktien välttämistä maassa.

Toimenpiteet käynnistävät käytännössä hätäjarrumekanismin. Kaikki hätäjarrun kriteerit täyttyvät nyt.

9.14: Hallitus suosittelee alueille hallituksen toimenpiteiden käyttöönottoa.

Yleisötilaisuuksien rajoitukset myös matalan riskin tapahtumiin. Kokonaan kielletään korkean ja kohtalaisen riskin tilaisuudet.

9.15: Ohjataan aikuisten korkean riskin ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä.

Suositellaan vielä avoimien tilaisuuksien, tilojen ja toimintojen käyttäjille ennakkoon kotitestiä.

Rajoitukset perustuvat tartuntatautilain 58 i kohtaan.

9.17: 24.12. ravintoloille tulevat voimaan kolmen viikon rajoitukset. Anniskelu tulee päättymään kello 21 ja ravintolat menevät kiinni kello 22. Edes koronapassilla ei voi ohittaa rajoitusta. Kello 17–22 välisenä aikana anniskelu on sallittua koronapassilla. Aukioloajan rajoitus tarkoittaa, että yökerhot ja baarit eivät ole auki jouluaatosta eteenpäin.

Koronapassi tulee voimaan kaikissa ravintoloissa huolimatta siitä, anniskellaanko niissä vai ei.

28.12. ravintoloiden rajoitukset laajenevat. Päätoimisten anniskeluravintoloiden anniskelu päättyy kello 17 ja aukiolo päättyy kello 18. Asiakaspaikat rajataan puoleen. Ruokaravintoloissa anniskelu on mahdollista kello 17:ään asti ja ne voivat olla avoinna koronapassilla kello 20 asti. Asiakaspaikkamäärä on 75 prosenttia normaalista.

9.18: Ravintolasäännös on voimassa 20. tammikuuta asti eli kolme viikkoa.

9.19: Ravintoloissa on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä koko aukiolonsa ajan koko maassa.

9.20: Toimien tarkoitus on ennen kaikkea vähentää aikuisten kontakteja. ”Nyt on aikuisten aika vähentää kontakteja.” Tarve on vähentää nyt myös rokotettujen kontakteja.

9.21: Omikron kiertää aikaisempaa tehokkaammin kahden rokotuksen antamaa suojaa. Ostamme kansallisesti lisää aikaa sille, ettei omikron aiheuta vakavaa kansallista uhkatilaa.

9.23: Ministeri Krista Mikkonen jatkaa. Sisärajavalvonta palautetaan Suomen rajoille 28. joulukuuta alkaen. Halutaan hillitä omikronin saapumista Suomeen ja vapauttaa hoitohenkilökunnan kapasiteettia ja taata turvallinen matkustaminen Suomeen.

9.24: Negatiivisella testituloksella voi tulla maahan, mutta todistusta vaaditaan myös Schengen-rajojen sisäpuolella matkustavilta. Koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. Ei koske kotiin saapuvia Suomen asukkaita.

9.25: Suomen ja Ruotsin, Suomen ja Norjan sekä Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan välisessä liikenteessä voidaan korvata todistuksella hyväksyttävästä rokotussarjasta, sairastetusta taudista tai 7 vuorokauden sisällä tehdystä negatiivisiestä testistä.

Päätös tarkoitus tehdä ensi viikolla tiistaina tulla voimaan heti ja olla voimassa 16. tammikuuta asti.

9.29: Ministeri Li Andersson jatkaa. Kouluissa ja oppilaitoksissa vahvistetaan terveysturvallisuustoimia. Pandemia on osunut kipeästi lapsiin ja nuoriin ja hallituksen tahto, että toimet kohdennetaan nyt ensisijaisesti aikuisiin

Ei valtakunnallista suositusta koulujen etäopetuksesta. Ei olisi lyhyytensä vuoksi merkitystä. Alueellisesti voidaan tarvittaessa asettaa.

Vapaassa sivistystyössä, taiteen perusopetuksessa siirrytään etäopetukseen, myös korkeakouluissa etäopetukseen.

Uusia turvallisuusohjeita tulossa kouluihin ja päiväkoteihin. Maskien käyttöä voidaan suosittaa pienemmillekin alakoululaisille. Ohjeet koskevat ryhmien erillään pitämistä, ruokailua, opettajien kokouksia jne.

9.30: Tavoite on turvata lasten ja nuorten mahdollisuus käydä koulua ja elää mahdollisimman normaalia elämää.

9.31: Kannustan lopuksi kaikki varmistamaan, että itsellä ja läheisillä täysi rokotussuoja.

9.32: Ministeri Kurvinen jatkaa. Korkeakoulut päättävät itse, toimivatko lähi- vai etäopetuksessa. Suoraa päätäntävaltaa hallituksella ei ole. Suosittelemme kuitenkin siirtymistä etäopetukseen 16.1. saakka.

9.32: Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

9.34: Urheilu- ja kulttuuritapahtumien kannalta: keski- ja korkean riskin tapahtumissa koronapassi jäädytetään. THL:n luokituksessa määritelty erilaisten riskien tapahtumat.

Korkean ja keskiriskin toimintaa ovat: vapaan istumapaikan massakonsertit, urheilukatsomot ja yhteislaulutilaisuudet.

9.36: Matalan riskin toiminta voi lähtökohtaisesti edelleen jatkua. Sitä voi rajoittaa avi tai kuntien terveysviranomainen, jos kyseessä paikallinen vakava tilanne.

Matalan riskin toimintaa ovat: elokuvat, teatterit, konsertit, urheiluottelut, joissa nimetyt istumapaikat. Taidenäyttelyt, kirjastot ja museot.

9.37: ”Rohkaisen kaikkia ottamaan koronarokotteen.”

9.38: Joulun vietosta: joulukirkkoja ja hengellisiä tapahtumia voi edelleen järjestää ja niihin voi mennä. Seurakunnat ovat ohjeistaneet terveystoimista.

Ei estettä häiden ja hautajaisten järjestämiselle.

9.41: Toimittajilla mahdollisuus kysyä. Kysyttiin, minkälaisessa valmiudessa ollaan päättämään seuraavista hetkistä, jos nämä toimet eivät auta. Ministeri Kiuru vastaa, että valmiudessa ollaan koko ajan. Etenkin halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky.

Kolmen viikon ajalla tilannetta seurataan ja kolmannella viikolla päätetään tarvittaessa uusista toimista.

9.42: Omikron tulee vyöryllä. Nyt ostetaan aikaa ensisijaisesti riskiryhmiä rokottamalla. Kuormitus tulee entisestään kasvamaan ympäri Suomea.

9.45: Kysytään tilaisuuksien osallistujamääristä. Kurvinen vastaa, että matalan riskin alueilla yksilölajien urheilutilat ja esimerkiksi sisähuvipuistot ovat käytettävissä. Alueet voivat linjata toisin.

9.49: Kiuru kertoo päätösten perustuvan tartuntatautilain antamiin oikeuksiin antaa määräyksiä ja suosituksia. Nyt hallituksen tekemät linjaukset ovat tiukkoja. ”Tehdään kaikki voitava.” Viimekätinen valta monessa asiassa kuitenkin aina alueilla. Nostaa esimerkiksi muun muassa Pirkanmaan alueesta, jossa on tulossa tällä viikolla erittäin tiukkoja alueellisia päätöksiä, joissa tilat sulkeutuvat kokonaan. Näillä neljällä alueella koronapassi ei ole enää käytännössä käytössä.

9.50: Kurvinen kiinnittää huomiota alueiden erilaisiin tilanteisiin ja toteaa, että rajoituksia on tehtävä vain sen mukaan, mikä on välttämätöntä.

10.02: Median kysymys: tulevatko avit kuitenkin tekemään suurimmalle osalle suomalaisia tiukempia rajoituksia.

Kiuru sanoo, että valtioneuvosto suosittelee tartuntatautilain määritteleminen keinojen käyttämistä tartuntatilanteen mukaan.

"Me emme voi tietää, mitä tulevina viikkoina tulee tapahtumaan, mutta kaikki keinot neuvotaan ottamaan käyttöön", sanoo Kiuru.

Lehdistö kysyy myös, miten yritysten tukemisessa edetään ja otetaanko siihen rahat kehysten ulkopuolelta?

Hallitus varautuu suorien ja välttämättömien linjauksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Valmistelu alkaa pian ja korvaustavasta linjataan tarkemmin myöhemmin.

Tullaan arvioimaan yrittäjien työttömyysturvan jatkolle ja myös urheilun ja kulttuurin tukia. Suorat ja välttämättömät kustannukset tullaan korvaamaan.

10.03: Kiurulta kysytään, onko rokottamattomien lockdown Suomessa poissuljettu?

Kiurun mukaan voidaan spekuloida millaisista rajoitus- tai sulkutoimista on kysymys. Hän ei halua spekuloida muiden maiden tautitilanteita. Niissä tehdään muita päätöksiä erilaisissa tilanteissa.

Suomen strategia on rajoittaa aikuisten kohtaamisia.

"Meidän on varmistettava, että rajoitustoimet kohdistuvat rokottamattomiin", sanoo Kiuru ja kertoo, että tähän osuu esimerkiksi tulossa oleva koronapassin laajennus.

10.05: Tänään valtioneuvosto tulee päättämään terveydenhuollon ammattiryhmien lisäyksestä. Jatkossa laboratorio-, lähi- ja perushoitajat voisivat jatkossa antaa koronavirusrokotteita.

Koulutukset tullaan antamaan työnantajien taholta.

Taneli Puumalainen kertoo, että valtioneuvoston asetusta rokotteista esitetään muutettavaksi. Rokottajien määrittely muuttuu. Lisäksi ikärajakohtainen eteneminen poistetaan laista, mikä vapauttaa etenkin työterveyden rokottamaan vapaasti yritysten työntekijöitä. Tämä avaa kunnille lisää keinoja ja resursseja rokottaa nopeammin.

Lasten osalta rokotukset laajennetaan yli 5 vuotta täyttäneisiin.

10.09: Ministerit poistuvat tilaisuudesta. Paikalla olevat asiantuntijat jatkavat.

Missä vaiheessa yli 5-vuotiaiden rokotukset ovat ja mitkä ovat suositukset joulun viettoon.

Taneli Puumalainen sanoo, että tänään on valtioneuvoston istunto ja tuossa istunnossa toivottavasti hyväksytään lasten rokottaminen.

"Olettaisin, että heti joulun jälkeen rokotuksia päästään antamaan", Puumalainen sanoo.

Joulun vietosta hän toivoo rauhallista joulua lähipiirin keskuudessa, eli pyrittäisiin pienellä joukolla viettämään joulu. Sukulaisia kannattaa tervehtiä, mutta jos se on mahdollista tehdä etäyhteydellä, niin se kannattaa tehdä.

Mika Salminen sanoo, että täytyy muistaa, että maassa on paljon virusta liikkeellä.

"Täytyy muistaa, että ollaan oltu jo aika pitkään vaikeassa tilanteessa. Ihmisten yksinäisyys ja läheisyyden kaipuu ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta", Salminen sanoo.

Kello 10.12: Kysymys harrastuksista. Tarkoittaako kolmen viikon sulku lasten harrastustoiminnan keskeyttämistä. Mika Salmisen mukaan tulkinta riippuu siitä, mikä on aluehallintaviraston lopullinen päätös. THL:n riskitaulukon mukaan riskitaulukko on suuntaa-antava, ja antaa tulkinnanvaraa.

Kello 10.13: Kuinka hallituksen koronatoimien arvioidaan purevan? THL:n arvion mukaan ratkaisut ovat jopa parempia kuin laitoksen omassa lausunnossa haluttiin. Mika Salminen nostaa esille sen, että voidaan käyttää samaan aikaan rajoituksia ja koronapassia.

Kello 10.15: Onko aluevaaleja mahdollista järjestää terveysturvallisesti tässä koronatilanteessa? Taneli Puumalaisen mukaan voidaan tehdä paljon äänestämisen ja vaalipäivän terveysturvallisuuden eteen. Tätä suunnittelua on jo tehty. Hän uskoo, että vaalit pystytään järjestämään suunnitellusti. Mika Salminen täydentää, että THL:n on tukenut oikeusministeriä suunnitelmissa koko syksyn ajan. ”Ei ole syytä epäillä, että vaaleja ei olisi turvallista järjestää.” Riskit pystytään pitämään hallussa, koska kohtaamiset ovat lyhyitä.

10.25: Onko suositus käytännössä se, että ihmiset tekevät aina kotitestin, kun menevät tapahtumaan?

Puumalaisen mielestä se olisi erinomainen lisä. Jos on hyvä maski ja käsidesiä mukana, kotitestistä ei ainakaan lisäksi haittaa ole.

Onko Suomessa pohdittu, että koronapassi rajattaisiin vain rokotetuille ja parantuneille?

Puumalaisen mukaan asiasta on keskusteltu, mutta se olisi Suomen juridisessa ympäristössä erittäin hankala asia. Ensin koronapassia pitäisi käyttää laajalti, ja jos nyt käyttöön otettavat rajoitukset eivät pure, keskusteluun voitaisiin palata.

10.28: Tilaisuus on päättynyt.