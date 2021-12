Myös testitulosta pitää odottaa kotona, vaikka oireet helpottaisivat.

Pori

Viime viikkojen tartuntaluvut kertovat karua kieltään siitä, että yhä useammassa kodissa on tänä jouluna kutsumaton vieras, korona. Virukseen sopivia lieviä oireita saaneita neuvotaan sairastamaan kotona ja hakeutumaan lääkäriin, jos oireet pahenevat.

”Flunssaa sairastetaan kotona ja tarvittaessa haetaan sairauslomatodistus ja lääkkeitä. Jos sairastuneella on kaksi koronarokotusta eikä hän kuulu riskiryhmiin, koronatestiä ei oteta automaattisesti. Silloin pysytään kotona, kunnes ollaan terveitä”, opastaa infektiovastaanoton osastonhoitaja Minna Sipola Porin perusturvasta.

Kotona on silloin syytä noudattaa huolellista hygieniaa, mutta oireettomien perheenjäsenten ei tarvitse pysytellä neljän seinän sisällä.

”Maalaisjärkeä on hyvä käyttää. Oireettomien ei tarvitse pysyä kotona, mutta esimerkiksi isompiin tapahtumiin osallistumista ja isovanhempien tapaamista kannattaa harkita, jos joku perheenjäsenistä on kipeänä.”

Oireet Koronavirus Koronavirustartunnan oireita voivat olla: Päänsärky Haju- tai makuaistin häiriöt Nuha, nenän tukkoisuus Yskä Hengenahdistus Voimattomuus, väsymys Lihaskivut Kurkkukipu, kurkun karheus Kuume Pahoinvointi, oksentelu Ripuli Sairastuneella voi olla yksi tai useampi edellä mainituista oireista. Esimerkiksi kuumetta on ollut vain noin puolella tartunnan saaneista. Suolisto-oireita on ollut noin kymmenellä prosentilla sairastuneista. Lähde: THL ja Porin perusturva

THL:N JA Satakunnan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan tällä hetkellä testataan koronavirukseen sopivia oireita saaneita ihmisiä, joilla on puutteellinen rokotesuoja eli jotka ovat saaneet vain yhden rokotuksen tai eivät yhtään. Kaksi koronarokotetta saaneita testaan poikkeustapauksessa, esimerkiksi merkittävän altistuksen yhteydessä tai jos sairastunut on sote-alan työntekijä.

Koronatartuntaa epäilevän kannattaa olla yhteydessä perusturvaan netin Omaolon kautta tai soittaa koronaneuvontapuhelimeen. Porin perusturvan koronaneuvontapuhelimen numero on 02 623 4333, ja siihen vastataan päivittäin kello 8–16. Sieltä ohjataan testiin tarvittaessa.

”Koronavirukselle altistuneita ei testata, jos heillä ei ole oireita”, Minna Sipola muistuttaa.

Jos huomaa olleensa paikassa, jossa on voinut altistua koronalle, ei tarvitse huolestua, jos ei saa viruksen sopivia oireita. Testiin on hyvä hakeutua, jos alkaa oireilla. Samalla on syytä jäädä kotiin sairastamaan.

Myös kotitestien ottaminen on yleistynyt.

”Kaksi rokotusta saanut oireinen testataan siinä tapauksessa, että hän on tehnyt kotitestin, joka on osoittanut tartuntaa.”

Vaikka kotitesti olisi negatiivinen, sen perusteella ei saa mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin, jos oireet jatkuvat. Kotitestin luotettavuutta parantaa, jos se oireiden jatkuessa tehdään toistetusti useampana päivänä. Olennaista on, että oireisena pysytään kotona.

Koronavirus Rokotetun testaus Kaksi koronarokotetta saanut yli 12-vuotias testataan, jos: Hänen on todettu altistuneen virukselle kahden edeltävän viikon aikana. Hän on palannut kahden edeltävän viikon aikana matkalta, joka on suuntautunut alueelle, jossa koronatilanne on huolestuttava. Hän on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Hän on yli 70-vuotias. Hänellä on immuunipuutos. Hän on raskaana. Hän kuuluu vakavan influenssa- tai koronaviruksen riskiryhmään. Hän tarvitsee sairaala- tai laitoshoitoa tai ympärivuorokautista turvaa. Lähde: THL ja Porin perusturva

Koronatestien tulokset ovat viime viikkoina viivästyneet Satakunnassa, koska näytemäärät nousivat SataDiagin laboratoriossa nopeasti kaksinkertaiseksi. Samaan aikaan oli ongelmia diagnostiikassa vaadittavien aineiden toimituksissa.

”Näytevastauksen saaminen on kestänyt kahdesta neljään päivään, enimmillään on mennyt jopa viikko. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastaukset on saatu nopeammin”, Minna Sipola kertoo.

Tilanteen pitäisi nyt parantua, mutta testivastausten kyselyt ehtivät ruuhkauttaa Porin perusturvan koronaneuvontapuhelimen niin, että soittopyynnöt jouduttiin nollaamaan keskiviikkona aamulla. Tiistaista eteenpäin takaisinsoittopyynnön jättäneihin pyritään olemaan yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.

”Koronanäytteen vastaus ei tule soittamalla yhtään nopeammin. Mutta nyt nämä puhelut ovat vaikeuttaneet sairastuneiden läpipääsemistä”, Sipola pahoittelee.

Testitulosta on syytä odottaa kotona ja välttää oman perheen ulkopuolisia kontakteja. Vähänkään sairaana ei saa mennä päivähoitoon, kouluun tai työpaikalle.

”Testejä otetaan vain oireisilta ihmisiltä, jolloin on luontevaa pysyä kotona ja sairastaa tauti kaikessa rauhassa, oli se koronaa tai ei. Testitulosta on hyvä odottaa kotona, vaikka oireet olisivat jo poistuneet.”

Jos koronatestin tulos on postiviinen, tartuntatautiviranomainen ottaa yhteyttä ja antaa lisäohjeita.

”Yhteyttä pyritään ottamaan saman tien, kun näytevastaus saapuu meille.”

Porin perusturvan koronaneuvontapuhelin palvelee myös jouluna: perjantaina 24.12. kello 8–14 sekä lauantaina 25.12. ja sunnuntaina 26.12 kello 10–16. Myös koronatestejä tehdään kaikkina päivinä.