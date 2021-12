Raumalla on voinut altistua koronavirukselle monissa ravintoloissa viime viikolla

Altistuminen on ollut mahdollista myös kauneushoitolassa, kuntosalilla ja talviharjoitteluhallissa.

Rauma

Raumalla on voinut viime viikon aikana altistua koronavirukselle useissa eri kohteissa.

Koronavirukselle on voinut altistua Rauman Torni -ravintolassa 13. ja 15.–16. joulukuuta kello 10.30–15 sekä 14. joulukuuta kello 10.30–14.30.

Torstaina 16. joulukuuta on voinut altistua parturi-kampaamo ja kauneushoitola Salon Ihanaisessa kello 15.30–17.30, kuntosali Gymppikunnossa kello 18–19.30 sekä Pallo-Iirojen E-tyttöjen harjoituksissa talviharjoitteluhallissa kello 18.30–20.

Lisäksi koronavirukselle on voinut altistua lauantaina 18. joulukuuta ravintola Pikku Matamissa kello 12–13, Rauman Torni -ravintolassa kello 13–14.15, ravintola Otavassa kello 14.50–15.20, ravintola Tifosissa kello 15.30–16.15, ravintola Amarillossa kello 16.20–17, Kapakka2-iltaravintolassa kello 17–18 sekä pizzeria Rivierassa kello 19.30–20.30.

Raumalla viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.

Kaikkia kohteissa kyseisinä ajankohtina asioineita kehotetaan tarkkailemaan oireitaan sekä hakeutumaan koronatestiin, jos koronavirukseen sopivia oireita ilmenee.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.