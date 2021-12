Suora lähetys kello 12: Painetaanko hätäjarrua? – STM ja THL kertovat tämän hetkisestä koronatilanteesta

Tilannekatsauksessa ovat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja johtaja Mika Salminen THL:stä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät tänään tiistaina kello 12 tilannekatsauksen, jossa käsitellään rokotustilannetta sekä koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Kyseessä on perinteinen viikkoinfo, joka on yleensä pidetty torstaisin, mutta on siirretty tiistaille. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta nosti esiin lauantaina, että koronapassin hyllyttämistä on harkittava omikronmuunnoksen vuoksi.

Lisäksi kysymyksiin vastaamassa ovat osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

