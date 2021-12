Voit katsoa luettelosta, oletko mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Keski-Porin kirkon joulukonsertissa on voinut altistua koronalle 17. joulukuuta.

Pori

Viikonlopun jälkeen Porissa todettiin yli 100 uutta koronatartuntaa. Tartunnan lähteitä on useita, eikä kaikkia ole saatu jäljitettyä.

Koronavirus on levinnyt etenkin kouluissa, sillä altistuksia on todettu yli 20 koululuokasta, minkä lisäksi useita altistuksia on ollut eri päiväkodeissa.

Jatkotartuntoja on ilmennyt näiden lisäksi perheistä.

Seuraavissa paikoissa on voinut altistua koronalle viime aikoina Porissa:

17. joulukuuta Keski-Porin kirkko, joulukonsertti kello 18.15–20.30, keskikäytävän lähettyvillä, sekä Lounaskahvila Rollin joululounas kello 10–10.30.

16. joulukuuta Porin teatteri torstaina 16. joulukuuta kello 12–14:30 Idänpikajuna näytös, sekä Porihalli noin kello 10.

15. joulukuuta Porihalli kello 17–19

12. joulukuuta Ravintola Sakura kello 17–19.

Lisäksi useita tartuntoja ravintoloista, joita ei ole vielä listattu.