Koronavirus

Myös Rauman telakalla on ollut töissä koronaa sairastanut henkilö.

Rauma

Rauman kaupunki tiedotti maanantaina paikoista, joissa on voinut altistua koronalle aikavälillä 10.–17. joulukuuta.

Listalla on mukana muun muassa kahviloita ja ravintoloita. Kouluissa ja päiväkodeissa on myös ollut runsaasti altistumistilanteita.

Kahvilat ja ravintolat, joissa on voinut altistua: Café Sali pe 10.12 klo 19–20, Tullin Kaffe ti 14.12. klo 11.10–12.10, Wanhan Rauman KaffeBar to 16.12. klo 18–19, Wanhan Rauman Kellari pe 17.12. klo 18–19.30, Teatteriravintola Ankkuri ma 13.12. ja ke–pe 15.– 17.12. klo 13.–13.30

Koulut, joissa on ollut altistuksia: Kaaron koulun 4B- ja 1B-luokat to 16.12., Karin koulun 4A- ja 2A-luokat to–pe 16.–17.12., Hj. Nortamon koulun 8F-luokka to 16.12., altistuneiden joukossa on myös 8D- ja 8E-luokkien oppilaita.

8F-luokan 16 oppilasta, 20 muuta kahdeksannen luokan oppilasta sekä viisi opettajaa on asetettu karanteeniin.

Päiväkodit ja eskarit, joissa on ollut altistuksia: Helkkilän ja Uotilan päiväkodit sekä Karin koulun esiopetus to–pe 16.–17.12., Pyynpään koulun esiopetuksen Pääkköset-ryhmä ke –pe 15.–17.12., päiväkoti Touhulan Vauhtioravat-ryhmä, ma–pe 13.–17.12.

Muita altistuspaikkoja: Rauma Basketin Mikropoikien harjoitukset pe 17.12. klo 16.30–17.45, Lauluyhtye Myytin konsertti Vanhalla Kansalaisopistolla pe 17.12. klo 18.30–19.30.

Lisäksi RMC:n Rauman telakalla on ollut töissä Rauman ulkopuolella asuva koronapositiivinen henkilö 14.–15.12. Kaikki altistuneet on tavoitettu, ja heidät on ohjattu koronatestiin.

Koronatestiin on hakeuduttava viiveettä, jos oireita ilmenee.

Kaikkia kohteissa paikalla kyseisinä ajankohtina olleita kehotetaan tarkkailemaan oireitaan sekä hakeutumaan koronatestiin, mikäli koronavirukseen sopivia oireita ilmenee.