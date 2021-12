Vain kolmessa Satakunnan kunnassa ei todettu nyt uusia tartuntoja.

Suomessa on raportoitu 5 932 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Luvussa on mukana kaikki tartunnat perjantain jälkeen. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 219 250 koronavirustartuntaa.

Satakunnasta raportoitiin viikonlopun jälkeen 207 uutta koronavirustartuntaa. Lähes puolet tartunnoista tavattiin Porissa (102), seuraavaksi eniten tartuntoja oli Raumalla (47), Kankaanpäässä (13) ja Pomarkussa (11).

SATAKUNNASSA on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja koko epidemian aikana nyt seuraavasti: Eura 254 (+2), Eurajoki 182 (+3), Harjavalta 179 (+1), Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 220 (+9), Jämijärvi 39, Kankaanpää 247 (+13), Karvia 112 (+4), Kokemäki 141 (+9), Merikarvia 23, Nakkila 41 (+1), Pomarkku 55 (+11), Pori 1 445 (+102), Rauma 1 703 (+47), Siikainen 11, Säkylä 106 (+1) ja Ulvila 141 (+4).

Koko Satakunnasta on raportoitu epidemian aikana THL:n mukaan nyt kaikkiaan 4 924 tartuntaa.

Ainakin seuraavissa kunnissa raportoitiin maanantaina viikonlopun jälkeen muutoksia tartuntaluvuissa:

Helsinki: 1549 tartuntaa

- Espoo: 477 tartuntaa

- Vantaa: 457 tartuntaa

- Tampere: 315 tartuntaa

- Oulu: 268 tartuntaa

- Jyväskylä: 173 tartuntaa

- Turku: 145 tartuntaa

- Lahti: 117 tartuntaa

- Pori: 102 tartuntaa

- Nokia: 84 tartuntaa

- Nurmijärvi: 80 tartuntaa

- Kerava: 73 tartuntaa

- Raahe: 67 tartuntaa

- Hämeenlinna: 66 tartuntaa

- Hyvinkää: 58 tartuntaa

- Tuusula: 54 tartuntaa

- Rovaniemi: 51 tartuntaa

- Ylöjärvi: 50 tartuntaa

- Kuopio: 49 tartuntaa

- Rauma: 47 tartuntaa

- Lappeenranta: 46 tartuntaa

- Porvoo: 44 tartuntaa

- Järvenpää: 40 tartuntaa

- Kempele: 37 tartuntaa

- Kokkola: 37 tartuntaa

- Lempäälä: 36 tartuntaa

- Pirkkala: 35 tartuntaa

- Iisalmi: 33 tartuntaa

- Heinola: 32 tartuntaa

- Leppävirta: 31 tartuntaa

- Lohja: 29 tartuntaa

- Kaarina: 28 tartuntaa

- Vaasa: 27 tartuntaa

- Riihimäki: 26 tartuntaa

- Kouvola: 25 tartuntaa

- Mäntsälä: 25 tartuntaa

- Ylivieska: 23 tartuntaa

- Äänekoski: 23 tartuntaa

- Naantali: 22 tartuntaa

- Salo: 22 tartuntaa

- Kangasala: 20 tartuntaa

- Sievi: 20 tartuntaa

- Kirkkonummi: 19 tartuntaa

- Nivala: 19 tartuntaa

- Vihti: 19 tartuntaa

- Joensuu: 19 tartuntaa

- Ikaalinen: 18 tartuntaa

- Imatra: 18 tartuntaa

- Liminka: 18 tartuntaa

- Sastamala: 17 tartuntaa

- Valkeakoski: 17 tartuntaa

- Mikkeli: 17 tartuntaa

- Kauniainen: 17 tartuntaa

- Sipoo: 17 tartuntaa

- Hämeenkyrö: 17 tartuntaa

- Kajaani: 16 tartuntaa

- Akaa: 16 tartuntaa

- Tyrnävä: 16 tartuntaa

- Kemi: 16 tartuntaa

- Lieto: 15 tartuntaa

- Tornio: 14 tartuntaa

- Laukaa: 14 tartuntaa

- Närpiö: 14 tartuntaa

- Forssa: 13 tartuntaa

- Kankaanpää: 13 tartuntaa

- Kotka: 13 tartuntaa

- Hollola: 13 tartuntaa

- Savonlinna: 13 tartuntaa

- Hausjärvi: 12 tartuntaa

- Siikajoki: 12 tartuntaa

- Kolari: 12 tartuntaa

- Janakkala: 12 tartuntaa

- Pomarkku: 11 tartuntaa

- Sonkajärvi: 11 tartuntaa

- Raasepori: 11 tartuntaa

- Vehmaa: 11 tartuntaa

- Haapavesi: 11 tartuntaa

- Orimattila: 10 tartuntaa

- Paimio: 10 tartuntaa

- Inari: 10 tartuntaa

- Kalajoki: 9 tartuntaa

- Lumijoki: 9 tartuntaa

- Laitila: 9 tartuntaa

- Kokemäki: 9 tartuntaa

- Huittinen: 9 tartuntaa

- Raisio: 9 tartuntaa

- Vieremä: 8 tartuntaa

- Hankasalmi: 8 tartuntaa

- Kontiolahti: 8 tartuntaa

- Hattula: 8 tartuntaa

- Siilinjärvi: 8 tartuntaa

- Kuusamo: 8 tartuntaa

- Ruokolahti: 7 tartuntaa

- Jokioinen: 7 tartuntaa

- Pyhäjoki: 7 tartuntaa

- Tohmajärvi: 7 tartuntaa

- Sauvo: 7 tartuntaa

- Iitti: 7 tartuntaa

- Hamina: 7 tartuntaa

- Seinäjoki: 6 tartuntaa

- Mustasaari: 6 tartuntaa

- Loviisa: 6 tartuntaa

- Uusikaupunki: 6 tartuntaa

- Siuntio: 6 tartuntaa

- Lapinlahti: 6 tartuntaa

- Masku: 6 tartuntaa

- Loimaa: 5 tartuntaa

- Oripää: 5 tartuntaa

- Pieksämäki: 5 tartuntaa

- Aura: 5 tartuntaa

- Rusko: 5 tartuntaa

- Urjala: 5 tartuntaa

- Orivesi: 5 tartuntaa

- Kristiinankaupunki: 5 tartuntaa

- Pornainen: 4 tartuntaa

- Muurame: 4 tartuntaa

- Ulvila: 4 tartuntaa

- Oulainen: 4 tartuntaa

- Petäjävesi: 4 tartuntaa

- Karvia: 4 tartuntaa

- Sotkamo: 4 tartuntaa

- Ii: 4 tartuntaa

- Jämsä: 4 tartuntaa

- Nurmes: 4 tartuntaa

- Pöytyä: 4 tartuntaa

- Kiuruvesi: 4 tartuntaa

- Kurikka: 4 tartuntaa

- Parkano: 4 tartuntaa

- Mynämäki: 4 tartuntaa

- Parainen: 4 tartuntaa

- Kuhmo: 3 tartuntaa

- Sodankylä: 3 tartuntaa

- Uusikaarlepyy: 3 tartuntaa

- Eurajoki: 3 tartuntaa

- Hartola: 3 tartuntaa

- Haapajärvi: 3 tartuntaa

- Hailuoto: 3 tartuntaa

- Posio: 3 tartuntaa

- Varkaus: 3 tartuntaa

- Kitee: 3 tartuntaa

- Myrskylä: 3 tartuntaa

- Lemi: 3 tartuntaa

- Lapinjärvi: 3 tartuntaa

- Mäntyharju: 3 tartuntaa

- Lapua: 3 tartuntaa

- Vöyri: 3 tartuntaa

- Kuortane: 3 tartuntaa

- Kauhajoki: 2 tartuntaa

- Luumäki: 2 tartuntaa

- Somero: 2 tartuntaa

- Puolanka: 2 tartuntaa

- Kärkölä: 2 tartuntaa

- Viitasaari: 2 tartuntaa

- Kemijärvi: 2 tartuntaa

- Muhos: 2 tartuntaa

- Punkalaidun: 2 tartuntaa

- Virolahti: 2 tartuntaa

- Alavus: 2 tartuntaa

- Pietarsaari: 2 tartuntaa

- Isokyrö: 2 tartuntaa

- Taipalsaari: 2 tartuntaa

- Pyhäjärvi: 2 tartuntaa

- Loppi: 2 tartuntaa

- Keuruu: 2 tartuntaa

- Pihtipudas: 2 tartuntaa

- Kärsämäki: 2 tartuntaa

- Konnevesi: 2 tartuntaa

- Eura: 2 tartuntaa

- Kittilä: 2 tartuntaa

- Liperi: 2 tartuntaa

- Virrat: 2 tartuntaa

- Nakkila: 1 tartunta

- Ruovesi: 1 tartunta

- Savitaipale: 1 tartunta

- Parikkala: 1 tartunta

- Maalahti: 1 tartunta

- Pudasjärvi: 1 tartunta

- Jomala: 1 tartunta

- Vaala: 1 tartunta

- Joutsa: 1 tartunta

- Ylitornio: 1 tartunta

- Ypäjä: 1 tartunta

- Ähtäri: 1 tartunta

- Siikalatva: 1 tartunta

- Alavieska: 1 tartunta

- Humppila: 1 tartunta

- Kaustinen: 1 tartunta

- Ristijärvi: 1 tartunta

- Laihia: 1 tartunta

- Kangasniemi: 1 tartunta

- Rantasalmi: 1 tartunta

- Kruunupyy: 1 tartunta

- Askola: 1 tartunta

- Kemiönsaari: 1 tartunta

- Karkkila: 1 tartunta

- Pello: 1 tartunta

- Perho: 1 tartunta

- Lieksa: 1 tartunta

- Polvijärvi: 1 tartunta

- Muonio: 1 tartunta

- Koski Tl: 1 tartunta

- Alajärvi: 1 tartunta

- Merijärvi: 1 tartunta

- Vesilahti: 1 tartunta

- Toholampi: 1 tartunta

- Säkylä: 1 tartunta

- Harjavalta: 1 tartunta

- Tammela: 1 tartunta

- Suonenjoki: 1 tartunta

- Enontekiö: 1 tartunta

- Rautavaara: 1 tartunta

- Maarianhamina: 1 tartunta

- Ilmajoki: -1 tartuntaa (tietoja korjattu takautuvasti)

- Sund: uusia tartuntoja raportoitiin, määrä ei tiedossa