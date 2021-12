Viikonloppu toi Porin kouluille paljon viestejä oppilaiden uusista korontartunnoista. Käppärän koulun tilanne arvioitiin niin vakavaksi, että ykkösluokkalaisillekin suositellaan maskin käyttöä.

Viikonlopun aikana Porin kouluihin on tullut huoltajilta paljon tietoja koronapositiivisista oppilaista. Tulosten saamisessa on ollut viivästyksiä ja tietoja on tullut kouluille vielä myöhään sunnuntai-iltanakin.

”Tartunnanjäljitys laahaa jonkin verran perässä ja siksi toimialajohtajan ja perusturvan edustajan kanssa pohdittiin sunnuntaina ratkaisu, jonka mukaan rehtorit tiedottavat niiden luokkien huoltajille, joista tiedetään, että luokan oppilaissa on koronapositiivinen. Koulu suosittelee, että jos vain mahdollista, näiden luokkien oppilaat pidettäisiin maanantaina kotona”, sanoo Porin kaupungin opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen.

Hänen mukaansa näin pyritään antamaan tartunnanjäljitykselle lisää peliaikaa ja ehkäisemään jatkotartuntoja kouluissa ennen joulua.

”Tämä on nyt tällainen arkijärkinen ratkaisu. Suositellaan siis kotona oloa, mutta kyseessä ei ole mikään virallinen karanteeni. Huoltaja saa halutessaan lähettää lapsen kouluun. Ajateltiin kuitenkin, että huoltajan olisi hyvä ennen joulua saada tieto nyt vallitsevasta tilanteesta”, Tiirikainen toteaa.

Perjantaina ATTR antoi laajennetun maskisuosituksen, ja Porinkin kouluissa maanantain aikana kolmasluokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat saavat maskit ja niiden käyttöä suositellaan vahvasti.

Käppärän koulussa on tartuntoja tullut tietoon nyt niin paljon, että rehtori on arvioinut tilanteen sellaiseksi, että maskit on syytä ottaa käyttöön jo ykkösluokkalaisille. Näin kolme viimeistä koulupäivää ennen joululomaa saataisiin turvattua.

”Tietääkseni muissa Porin kouluissa ei maskeja oteta nyt käyttöön pienimmillä oppilailla. Kunkin koulun tilanteet käsitellään tarpeen mukaan”, Tiirikainen sanoo.

Vaikka etäkoulua ei toivota, sellainenkin mahdollisuus joulun jälkeen huomioidaan. Oppilaita kehotetaan ottamaan oppikirjat ja tietokoneet mukaan joululomalle lähdettäessä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) väläytti sunnuntaina myös mahdollista koulujen joululoman pidentämistä heikentyneen koronatilanteen vuoksi.

”Koulun loma-ajoista päättäminen on koulutuksen järjestäjän päätös tietyissä puitteissa. Näen vähän erikoisena, että lomia lähdettäisiin pidentämään ja kesälomalle lähtö siirtyisi sitten eteenpäin. Onkohan se ilman poikkeuslainsäädäntöä edes mahdollista?” Tiirikainen pohtii.

Hänestä etäopetus olisi parempi vaihtoehto.

”Lapset saisivat jonkinlaisen kontaktin kouluun ja opettajiin ja rytmin elämäänsä. Lomailulla en itse tätä asiaa hoitaisi. Tuntuu, että se on aika monen muunkin opetuksen järjestäjän mielipide.”

