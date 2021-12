Testijonoja on purettu Satadiagissa yötä päivää.

Pori

Koronatestaukset ovat ruuhkautuneet Satakunnassa ja testitulosten saanti voi kestää useamman vuorokauden. Monessa perheessä pohditaan, voiko koululainen mennä maanantaina kouluun olon salliessa, jos käydystä koronatestistä ei ole vielä tullut tulosta.

Satadiagin osastonylilääkäri Tuomas Niemisellä on asiaan selvä vastaus:

”Oireiden vuoksi koronatestiin hakeutuneen tulee olla omaehtoisessa koronakaranteenissa, kunnes saa vastauksen testituloksesta.”

Kouluun ei pidä mennä, vaikka oireet olisivat helpottaneet, jos koronatestin tulos ei ole saapunut.

Mikäli koronatestiin on hakeuduttu altistumisen vuoksi, karanteeni on jo virallinen, eikä omaehtoinen.

”Virallinen karanteeni voidaan päättää kuudentena vuorokautena altistuksesta otettavaan PCR-testiin, mutta ilman siitä saatavaa negatiivista tulosta karanteeni jatkuu määrätyn ajan täyteen. Tällä hetkellä kuntien kuormitus testauksessa on niin suurta, että näitä karanteenia lyhentäviä testejä ei välttämättä pystytä ottamaan. Negatiivisella kotitestillä ei karanteenista voi vapautua ennenaikaisesti”, Nieminen sanoo.

Poikkeuksen tekevät aivan pienet lapset. Niemisen mukaan heidän kohdallaan päivähoitoon menosta voidaan joustaa, jos oireet ovat tyystin hävinneet ennen testituloksen tuloa ja testitulosta on joutunut odottamaan pitkään.

”Vanhempien osalta on selvä, että koronatestin tulosta odottaessa vältetään oman perheen ulkopuolisia kontakteja.”

Mistä kyse? Koronatestiin? Jos olet yli 12-vuotias ja sinulla on hengitystieinfektion oireita, älä mene töihin tai kouluun, vaan pysy kotona. Tee oirearvio omaolo.fi-sivustolla. Saat sivustolta toimintaohjeita ja tarvittaessa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen. Jos et ole saanut 2 koronarokotetta tai et ole sairastanut koronaa edellisen 6 kuukauden aikana, sinulta pitää ottaa näyte mahdollisimman pian. Jos olet saanut 2 rokotetta, sinua ei tavallisessa tilanteessa ohjata näytteenottoon. Seuraavissa tilanteissa näyte kuitenkin otetaan esimerkiksi jos olet altistunut koronalle, palannut ulkomailta alle 2 viikkoa sitten, olet yli 70-vuotias tai sinulla on vastustuskykyä alentava sairaus tai lääkitys, lääkäri arvioi, että näytteenotto on tarpeen. Jos alle 12-vuotiaalla on hengitystieinfektion oireita, hän voi yleensä sairastaa kotona. Päiväkotiin tai kouluun ei silloin saa mennä. Tavallisesti näytettä ei tarvita, mutta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa näyte kuitenkin otetaan: Lapsi on altistunut koronalle edellisen 2 viikon aikana, lapsi on palannut hiljan ulkomailta, kodissa on yli 16-vuotiaita henkilöitä, jotka eivät ole saaneet 2 koronarokotetta tai kodissa on henkilöitä, joilla on vastustuskykyä alentava sairaus tai lääkitys. Näyte voidaa nottaa myös jos lääkäri arvioi, että näytteenotto on tarpeen tai lapsen huoltaja haluaa, että näyte otetaan. Jos lapsi on sairastanut koronan edellisen 6 kuukauden aikana, näytettä ei oteta.

Porin sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki sanoo, että kouluissa noudatetaan samaa viranomaislinjaa, eli koronatestin odottaminen on hyväksyttävä syy olla pois koulusta.

”Oireisena ei tulla kouluun tai päiväkotiin. Tällä hetkellä koronatestiin ei edes pääse, ellei ole syytä epäillä tartuntavaaraa. Siksi koronatestin tuloksia on syytä odottaa kotona.”

Koronatestin tuloksen saaminen on ruuhkaantunut ja vastauksen saanti voi kestää 1–3 päivää. Tilanne on hieman parantunut, sillä ruuhkia on purettu tehostetusti, kertoo Tuomas Nieminen.

”Olemme Satadiagissa analysoineet testituloksia yötä päivää käytettävissä olevilla laitteilla. Lisäksi osa testeistä on lähetetty THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) laboratorioon ruuhkien purkamiseksi. Tilanne on parantunut, mutta ruuhkaa on vieläkin.”