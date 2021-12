Koronavirus

Raumalla on voinut altistua koronalle useissa kohteissa 10.–14.12.

Perjantaina 10.12. on Raumalla voinut altistua koronavirukselle kello 15–17 Kontion kahvilassa Karjalankadulla, Prismassa, Rauman askarteluohjauksessa sekä Mantin maailmassa, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Lisäksi altistua on voinut CrossFit Rauma -kuntosalilla lauantaina 11.12. kello 11.30–12.30, Löylymestarissa sunnuntaina 12.12. kello 18–19.30, Rauman uimahallissa tiistaina 14.12. kello 6–7 sekä Kontion kahvilassa Kuninkaankadulla tiistaina 14.12. kello 7.30–8.

Kaikkia kohteissa paikalla kyseisinä ajankohtina olleita kehotetaan tarkkailemaan oireitaan sekä hakeutumaan koronatestiin, mikäli koronavirukseen sopivia oireita ilmenee.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Raumalla viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.