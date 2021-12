Koronavirus

Voimassa olevien ohjeiden mukaan tällä hetkellä testaan lähinnä altistuneita, matkailijoita ja koronaoireita saaneita ihmisiä, joilla on puutteita rokotesuojassa.

Merikarvia, Pori, Ulvila

Porin perusturvan koronatestaus on erittäin ruuhkautunut, vaikka tällä hetkellä ei testata juurikaan kahden koronarokotuksen saaneita sairastuneita, jos heidän oireensa ovat lieviä.

”Ihmiset ovat huolestuneita ja haluavat testiin eli yhteydenottoja on runsaasti. Meillä perusturvassa on ruuhkaa niin testauksessa, jäljityksessä kuin rokotuksissakin. Olisikin tärkeää, että ihmiset soittaisivat oikeisiin numeroihin. Esimerkiksi meille koronaneuvontapuhelimeen tulee myös paljon rokotuspuheluita, jolloin sairastuneiden yhteydenotot saattavat viivästyä näiden vuoksi”, pahoittelee infektiovastaanoton osastonhoitaja Minna Sipola Porin perusturvasta.

Sipolan mukaan perusturvan alueella on tällä hetkellä paljon tartuntoja ja altistuneita, joiden jäljittäminen ja testaaminen vie aikaa.

Viive kahdesta neljään vuorokautta

Satasairaala tiedotti torstaina, että koronavirusdiagnostiikassa on poikkeuksellinen viive ”Vain kiireelliset näytteet pystytään tutkimaan tavoiteajassa”, tiedotteessa todetaan.

SataDiagin laboratorion koronavirusdiagnostiikassa (CV19InfRSV) on poikkeuksellinen 2–4 vuorokauden viive. Tämä johtuu näytemäärän nopeasta noususta kaksinkertaiseksi ja äkillisestä reagenssitoimitusongelmasta.

13.12. Amerikasta toimitettavaksi luvattu lähetys isoimman PCR-laitteen reagensseja ei saapunut johtuen logistisista ongelmista. Tänään on selvinnyt, että reagensseja saadaan vasta 21.12.

Mitkä näytteet ovat kiireellisiä?

Kiireellisiä tutkimuksia ovat sairaala- ja laitoshoidossa olevien potilaiden ja asiakkaiden näytteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden näytteet. Näytteen ottajat merkitsevät näytepakkauksen päälle tiedon asiasta. Muita pyritään tutkimaan niin pian kuin mahdollista. Soittaminen ei nopeuta vastuksen saamista.

Mitä muuta voidaan tehdä?

Poikkeuksellisessa tilanteessa jos on mahdollista, kannattaa hakeutua näytteelle yksityispuolelle.

Lisäksi kotona voidaan tehdä kotitestejä vastauksen nopeuttamiseksi. Jos testi on positiivinen, tulee hakeutua PCR tutkimukseen ja olla yhteydessä kunnan koronaneuvontapuhelimeen, jotta tartunnanjäljitys voitaisiin aloittaa.

Vaikka kotitesti olisi negatiivinen sen turvin ei saa mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin, mikäli oireet jatkuvat. Kotitestin luotettavuutta parantaa, jos se oireiden jatkuessa tehdään toistetusti useampana päivänä. Olennaista on, että oireisena pysytään kotona.

Oireet Koronavirus Koronavirustartunnan oireita voivat olla: Päänsärky Haju- tai makuaistin häiriöt Nuha, nenän tukkoisuus Yskä Hengenahdistus Voimattomuus, väsymys Lihaskivut Kurkkukipu, kurkun karheus Kuume Pahoinvointi, oksentelu Ripuli Sairastuneella voi olla yksi tai useampi edellä mainituista oireista. Esimerkiksi kuumetta on ollut vain noin puolella tartunnan saaneista. Suolisto-oireita on ollut noin kymmenellä prosentilla sairastuneista. Lähde: THL ja Porin perusturva

THL:n ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan testataan koronavirukseen sopivia oireita saaneita ihmisiä, joilla on puutteellinen rokotesuoja eli jotka ovat saaneet vain yhden rokotuksen tai eivät yhtään. Kaksi koronarokotetta saaneita testaan poikkeustapauksessa, esimerkiksi merkittävän altistuksen yhteydessä tai jos sairastunut on sote-alan työntekijä.

”Toki valtakunnallisesti on jo ollut puhetta, että taas ryhdyttäisiin testaamaan kaikkia oireita saaneita. Mutta toistaiseksi siihen ei ole vielä palattu. Satakunnan alueellinen tartuntatautityöryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina, jolloin kuullaan, tuleeko tähän asiaan muutoksia”, Minna Sipola sanoo.

Koronavirus Rokotetun testaus Kaksi koronarokotetta saanut yli 12-vuotias testataan, jos: Hänen on todettu altistuneen virukselle kahden edeltävän viikon aikana. Hän on palannut kahden edeltävän viikon aikana matkalta, joka on suuntautunut alueelle, jossa koronatilanne on huolestuttava. Hän on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Hän on yli 70-vuotias. Hänellä on immuunipuutos. Hän on raskaana. Hän kuuluu vakavan influenssa- tai koronaviruksen riskiryhmään. Hän tarvitsee sairaala- tai laitoshoitoa tai ympärivuorokautista turvaa. Lähde: THL ja Porin perusturva

Kaksi koronarokotetta saaneet yli 12-vuotiaat ohjeistetaan sairastamaan kotona, jos he saavat virukseen sopivia oireita.

”Heille määrätään sairauslomaa ja tarvittaessa lääkkeitä. Jos terveydenhuollon ammattilainen tekee arvion, että koronatesti tarvitaan, se tehdään. Kaksi rokotusta saanut oireinen testataan myös siinä tapauksessa, että hän on tehnyt kotitestin, joka on osoittanut tartuntaa”, Sipola kertoo.

Koronatartuntaa epäilevän kannattaa olla yhteydessä perusturvaan netin Omaolon kautta tai soittaa koronaneuvontapuhelimeen. Porin perusturvan koronaneuvontapuhelimen numero on 02 623 4333, ja siihen vastataan päivittäin kello 8–16.

Alle 12-vuotiaiden testaussuositukset poikkeavat vanhempien vastaavista.

”Alle 12-vuotias koronaoireita saanut lapsi suositellaan testaamaan, jos tiedossa on koronavirusaltistus edeltävän kahden viikon aikana tai hän on palannut matkalta alueelle, jossa koronatilanne on huolestuttava. Lisäksi testaus on paikallaan, jos perheessä on yli 16-vuotias, jolla on puutteellinen rokotesuoja.”

Alle 12-vuotiasta ei tarvitse testata ulkomaanmatkan jälkeen automaattisesti, jos hänelle ei tule oireita.

”Suositellaan kuitenkin, että 72 h näyte otetaan oireettomaltakin lapselta ennen päiväkotiin tai kouluun menemistä. ”

Porin perusturvan alueeseen kuuluvat Merikarvia, Pori ja Ulvila.