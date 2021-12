Maskisuositus ulotetaan 10 vuotta täyttäneisiin, perjantaina saatiin ilmoitus uudesta todennäköisestä omikron-tapauksesta – Tämä on Satakunnan koronatilanne nyt

ATTR muistuttaa, että kansalaiset voivat vastuullisin toimin hidastaa omikron-muunnoksen nopeaa leviämistä ja siten lieventää epidemia-aaltoa.

Satakunnassa on voimassa laaja maskisuositus, joka koskee sekä rokottamattomia, että rokotettuja. Nyt maskisuositus ulotetaan koskemaan myös kaikkia 10 vuotta täyttäneitä.

Satakunta

Keräsimme jälleen oleelliset tiedot koronaviruksesta Satakunnassa kuluneella viikolla (10.12.–17.12). Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui perjantaina käymään läpi tilannetta.

Mikä on maakunnan koronatilanne nyt?

Satakunta on edelleen koronaepidemian leviämisaluetta.

Ilmaantuvuus on maakunnassa nyt 216 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vuorokautta. Positiivisten näytteiden osuus on 5,3 prosenttia. SataDiagin itse tutkimissa näytteissä osuus on 7 prosenttia.

Satakunnassa esiintyy ATTR:n mukaan laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa merkittävästi muuta epidemian torjuntatyötä.

Tartunnanjäljitys pyritään toteuttamaan edelleen mahdollisimman tehokkaasti, mutta tartunnanjäljitys on ruuhkautunut. Asiaan vaikuttaa tällä hetkellä myös laboratorion tilapäinen reagenssipula.

Mikä on omikron-muunnoksen tilanne Satakunnassa?

Satakunnassa todettiin kuluvalla viikolla ensimmäinen koronaviruksen omikron-muunnoksen tartuntaketju Raumalla. Tapauksia on neljä, eikä lisätartuntoja ole tartuntaketjussa todettu.

Perjantaina on ATTR:n mukaan saatu ilmoitus yhdestä todennäköisestä omikron-muunnoksen aiheuttamasta tartunnasta. Näyte on lähetty jatkotutkimuksiin. Tartunnanjäljitys ja asianmukaiset karanteenit on asetettu.

Satakunnasta lähetetään näytteitä jatkotutkittaviksi säännöllisesti. ATTR:n mukaan on hyvin todennäköistä, että koko Suomessa muunnos yleistyy nopeasti. Tartuntojen leviämisnopeuteen voidaan vaikuttaa parhaiten varotoimia noudattamalla.

ATTR muistuttaa, että kansalaiset voivat vastuullisin toimin hidastaa omikronin nopeaa leviämistä ja siten lieventää epidemia-aaltoa. Se kannustaa satakuntalaisia maskin käyttöön, hygieniatoimiin ja erityisesti ylimääräisten kontaktien välttämiseen myös kiireessä ja joulun valmisteluissa.

Paljonko tartuntoja on, mistä ne tulevat ja missä kunnissa tilanne on huonoin?

Satakunnassa epidemia on aktiivinen lähes kaikissa kunnissa, mutta ilmaantuvuus on suurinta (yli 800 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Pomarkussa.

Ilmaantuvuus on hyvin korkea (yli 400/100 000 asukasta/14 vrk) myös Huittisissa, Karviassa, Harjavallassa, Kokemäellä ja Jämijärvellä. Yli 200 ilmaantuvuuslukuun yltävät Kankaanpää ja Säkylä. Raumalla ilmaantuvuus on noin 169 ja Porissa 161.

Viime viikolla Satakunnassa todettiin 265 uutta koronatapausta.

Tartunnanlähde tai -paikka selvisi 78 prosentissa tapauksissa. 47 prosenttia kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä.

Tartunnoista 3 prosenttia saatiin suoraan ulkomailta. 89 prosenttia tartunnoista oli omasta sairaanhoitopiiristä, ja näistä 57:n lähde jäi epäselväksi.

Tartunnoista 40 prosenttia todettiin samasta taloudesta, 19 prosenttia ystävä- ja lähipiiristä, ja työpaikalta saatiin 12 prosenttia tartunnoista. Työpaikkatartunnat saatiin oppilaitoksissa sekä metallialan ja maanrakennusalan yrityksissä. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja todettiin eri aloilla.

Harrastus- tai vapaa-ajan toiminnassa ei todettu yhtään tartuntaa, mutta 7 todettiin ravintolasta, yöelämässä tai yksityisjuhlista.

Varhaiskasvatuksessa todettiin yksi uusi tartunta lapsella, lisäksi työpaikkatartunnoissa on huomioitu 4 henkilökuntaan kuuluvan henkilön tartunnat. Alakouluissa todettiin yhteensä 7 tartuntaa kolmessa eri alakoulussa.

Porin Ässien edustusjoukkueessa todettiin myös tartuntarypäs, jonka kaksi ensimmäistä tapausta todettiin viikonloppuna otetuista näytteistä.

Satakunnassa eristyksessä perjantaihin mennessä oli yhteensä 268 koronapotilasta ja karanteenissa ainakin 711 koronalle altistunutta henkilöä.

Millainen on sairaaloiden ja terveydenhuollon tilanne?

Satasairaalassa koronatilanne on rauhallinen.

Osastohoidossa on perjantaina ollut vain yksi koronapotilas, samoin yksi koronapotilas on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli perjantaiaamuna kaksi koronaviruksen takia eristyksessä hoidettava potilasta.

Sairaalakuormitus on koronan osalta tasoittunut, mutta muut kauden infektiot ovat lisänneet sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrää.

Erikoissairaanhoito tai perusterveydenhuollon osastot eivät ole nyt kuormittuneet covid-potilaista, mutta muuten hoitopaikat ovat varsin täynnä. Perusterveydenhuollon kuormitus jatkuu intensiivisenä.

Kaikkiaan Satakunnassa on hoidettu yhteensä 176 erikoissairaanhoidon osastohoitoa vaatinutta koronapotilasta, joista 25 on ollut tehohoidossa.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia on ollut yhteensä 51, joista 35 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Mikä on rokotusten tilanne?

Satakunnassa rokotuskattavuus on edelleen keskiarvoa huonompi, vaikka erot ovatkin pieniä. Puutteita on etenkin 20–40-vuotiaiden ja 12–15-vuotiaiden ikäluokissa.

Satakunnassa ensimmäisen rokoteannoksen oli torstaina saanut 86 prosenttia, kaksi annosta 81 prosenttia ja kolme annosta 12 prosenttia koko väestöstä. Ensimmäisen ja toisen annoksen osalta valtakunnan keskiarvosta ollaan jäljessä 1,4–2 prosenttia.

ATTR:n mukaan omikron-muunnoksen todennäköinen leviäminen myös Satakuntaan lisännee tartuntojen määrää joulun tai vuodenvaihteen tienoilla. Omikronin ominaisuus tarttua myös rokotettuihin henkilöihin korostaa varotoimien merkitystä.

Kaksi rokotetta antaa ATTR:n mukaan todennäköisesti hyvän suojan vakavalta taudilta, vaikka tartunta estyy vain osittain.

Onko maskisuosituksiin tullut muutoksia?

Satakunnassa on voimassa laaja maskisuositus, joka koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja. Nyt maskisuositus ulotetaan koskemaan myös kaikkia 10 vuotta täyttäneitä.

THL on perjantaina päivittänyt maskisuositustaan ja suosittelee nyt, että kasvomaskia käytetään kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia.

Satakunnan epidemiatilanteeseen vedoten ATTR suosittaa maskisuosituksen jatkamista Satakunnan alueen oppilaitoksissa kaikilla asteilla.

Ohjeistoa on ATTR:n mukaan tiukennettu, sillä rokotukset eivät pysty estämään omikron-muunnoksen tarttumista, vaikka suojaavatkin vaikealta tautimuodolta.

Maskien käyttöä suositellaan kaikille oppilaille 3. luokasta lähtien. Lisäksi oppilaitoskohtaisesti rehtori voi yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa suositella maskin käyttöä 1.–2. luokan oppilaille, mikäli koulussa on todettu useampia tartuntoja viikon aikana. Etäopetuksen tarvetta pyritään näin välttämään.

Millaiset suositukset koskevat harrastuksia?

Harrastajamäärää ei rajoiteta ja toiminta voi pääsääntöisesti jatkua.

ATTR suosittelee kuitenkin nyt aikuisten lähikontaktia edellyttävien joukkueharrastusten keskeyttämistä.

Missä kaikkialla pitää näyttää koronapassia?

Koronapassi on otettu Avin määräyksen myötä käyttöön laajalti myös monissa julkisissa tiloissa, kuten museoissa, uimahalleissa, tanssipaikoissa, kuntosaleilla ja muissa sisäharrastustiloissa.

Tilan ylläpitäjä päättää, ottaako käyttöön koronapassin vai järjestääkö toiminnan nykyisten rajoitusten puitteissa.

Esimerkiksi Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten kaupungit ovat tiedottaneet, millaisia käytäntöjä niillä on omien tilojensa suhteen.

Missä on ollut korona-altistumisia?

Maakunnan kunnilla on erilaisia linjoja siinä, miten tarkasti korona-altistuksista tiedotetaan, joten kattavaa listaa ei ole mahdollista tehdä.

Kuluneen viikon aikana on tiedotettu altistumisista ainakin seuraavissa paikoissa:

Raumalla Uotilan koulun 5A- ja 6A-luokilla koronatartunnan saaneita oppilaita osallistui luokkien opetukseen tartuttavuusaikana 7.–8.12. Luokkien oppilaat ja niiden opettajat asetettiin kymmenen vuorokauden karanteeniin viimeisestä altistumispäivästä alkaen.

Myös Nanun koulussa 8C-luokan oppilas osallistui opetukseen tartuttavuusaikana 10.12. ja 13.12. Kaksi altistunutta oppilasta asetettiin karanteeniin.

Tartunnan saanut ulkopaikkakuntalainen henkilö seurasi 10.12. kello 17.30–21 Lukko–Ässät-ottelua jäähallin Aura Loungessa. Kaikkia paikalla olleita kehotetaan tarkkailemaan oloaan ja hakeutumaan mahdollisten oireiden ilmaannuttua koronatestiin.

Perjantaina 10.12. on Raumalla voinut altistua koronavirukselle kello 15–17 Kontion kahvilassa Karjalankadulla, Prismassa, Rauman askarteluohjauksessa sekä Mantin maailmassa.

Lauantaina 11.12. on voinut altistua Rauman teatterin Pirtumiehet-näytöksessä kello 13–15, Ravintola Buena Vistassa kello 15.30–16.30, Ravintola Kalliossa kello 23.30–2.00 sekä CrossFit Rauma -kuntosalilla kello 11.30–12.30.

Yökerho Dominossa on voinut altistua 11.–12.12. välisenä yönä kello 2.00–3.00

12.12. joulukuuta Raumalla on voinut altistua Löylymestarissa kello 18–19.30.

14.12. on voinut altistua Rauman uimahallissa kello 6–7 sekä Kontion kahvilassa Kuninkaankadulla kello 7.30–8.

Porin kaupunki tiedotti useammasta mahdollisesta korona-altistumisesta. Jos olet ollut seuraavissa paikoissa, olet mahdollisesti voinut altistua koronalle, jolloin sinun tulee tarkkailla normaalia herkemmin sairastumisoireita:

Meri-Porin yhtenäiskoulu, Uudenkoiviston koulu ja Lounatuulen päiväkoti 7.12.

Porin aikuislukion perusopetus 7.–8.12.

Käppärän koulun 3. luokka 7.–10.12. sekä 5. luokalla 8.12.

Tuorsniemen koulun 4. luokka 9.–10.12.

Friitalan koulu 10.12.

Ässät–Pelicans-jääkiekko-ottelu 11.12., jos olet ollut B3-katsomossa lähellä riviä 3.

Kokemäellä Tuomaalan koulun työntekijällä todettiin maanantaina koronatartunta ja muutamalla koulun työntekijällä oireita. Koulun 4.–6.-luokkalaiset siirtyivät varmuuden vuoksi etäopetukseen loppuvuodeksi.

Myös kahdella Tulkkilan koulun oppilaalla todettiin tartunta. Toisen tartunnan saaneen oppilaan luokkakavereista seitsemän määrättiin karanteeniin, samoin yksittäisiä oppilaita muista luokista.

Huittisissa on voinut altistua koronavirukselle Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry:n joulunäytöksessä keskiviikkona 8.12. kello 18–20 sekä uimahallin kuntosalilla perjantaina 10.12. kello 17–19.

PoSan alueella on voinut altistua useissa kohteissa 27.11.–14.12.2021 välisenä aikana. Viimeisen seitsemän päivän sisällä altistumisia on ollut seuraavasti:

14.12. Attendo Ihanakallio Palvelukoti kello 13:00–21:00.

13.12. Combi Kuntokeskus kello 09:30–12:00.

11.12. PoSa SOTE-keskus Tapala, kiirevastaanotto kello 16:50–17:30 sekä K-Citymarket Kankaanpää kello 14:00–15:00.

10.12. Kankaanpään Vuokko apteekki kello 15:30–16:30.