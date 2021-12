Drive in -testausta Raumalla. Arkistokuva.

Rauma

Raumalla on todettu mahdollinen korona-altistuminen Nanun koulussa sekä Aura Loungessa Lukko-Ässät -ottelussa, kertoo Rauman terveyspalvelut tiedotteessa.

Koronatartunnan saanut Nanun koulun 8C-luokan oppilas on osallistunut opetukseen tartuttavuusaikana perjantaina 10.12. ja maanantaina 13.12. Kaksi altistunutta oppilasta on asetettu karanteeniin. Seitsemän oppilasta ja kolme henkilökuntaan kuuluvaa koronatestataan.

Tartunnan saanut ulkopaikkakuntalainen henkilö on perjantaina 10.12. kello 17.30–21 seurannut Lukko-Ässät-ottelua jäähallin Aura Loungessa. Kaikkia paikalla olleita kehotetaan tarkkailemaan oloaan ja hakeutumaan koronatestiin mikäli koronatautiin sopivia oireita ilmenee.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Raumalla viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.