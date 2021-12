Porissa mahdollisia korona-altistumisia useissa kouluissa ja päiväkodeissa.

Lauantaisessa Ässät–Pelicans ottelussa on ollut mahdollista saada korona-altistus B3-katsomossa. Kuvituskuva ottelusta.

Porin kaupunki tiedottaa useammasta mahdollisesta korona-altistumisesta. Jos olet ollut seuraavissa paikoissa, olet mahdollisesti voinut altistua koronalle, jolloin sinun tulee tarkkailla normaaliakin herkemmin sairastumisoireita.

Altisumisia on voinut olla 7. joulukuuta Meri-Porin yhtenäiskoulussa, Uudenkoiviston koulussa ja Lounatuulen päiväkodissa.

Porin aikuislukion perusopetuksessa on ollut mahdollista altistua 7.–8. joulukuuta.

Käppärän koulun 3. luokalla on voinut altistua 7.–10. joulukuuta ja 5. luokalla 8. joulukuuta.

Tuorsniemen koululla on mahdollinen altistuminen 4. luokalla 9.–10. joulukuuta.

Friitalan koulussa on ollut mahdollista altistua 10. joulukuuta.

Ässät–Pelicans jääkiekko-ottelussa 11. joulukuuta altistuminen on ollut mahdollista, jos olet ollut B3 katsomossa, lähellä riviä 3.

Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä kuormittunut ja viivettä on muutama päivä, tiedottaa Porin kaupunki.

Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä. Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä.