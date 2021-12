Rauma

Karin kampuksen rakennustyömaalla Raumalla epäillään työntekijöiden altistumista koronavirukselle. Syynä on kolmen työntekijän koronatartunnat.

Rauman kaupungin terveyspalvelut sai tiistaina 7. joulukuuta tiedon yhdestä ja keskiviikkona 8. joulukuuta. kahdesta koronatartunnasta Hartela Länsi-Suomi Oy:n työmaalla Karin kampuksella.

Mahdollisten altistumisten vuoksi työmaalla työskenteleville tehdään laajasti koronatestejä perjantaina 10. joulukuuta.

Rauman kaupunki tekee tartunnanjäljitystyötä yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin ja Hartela Länsi-Suomi Oy:n toimijoiden kanssa.

Työmaan tilannetta arvioidaan seuraavaksi lauantaina 11. joulukuuta.

Rauman Touhulan päiväkodin Touhuketut- ja Temppukarhut-ryhmissä on Rauman terveyspalvelujen tiedotteen mukaan mahdollisia altistumisia koronavirustartunnalle 29.11.­–3.12. välisenä aikana.

Kaikki ryhmien lapset sekä hoitajat koronatestataan.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Raumalla viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.