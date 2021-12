Kolme koronatartunnan saanutta yläkoulun oppilasta on kulkenut bussilla viime viikon arkipäivinä kouluun.

Eura

Euran terveyspalvelut on saanut tiedon kolmesta koronatartunnan saaneesta yläkoulun oppilaasta, jotka ovat matkustaneet linja-autolla Hinnerjoen ja Euran keskustan välisellä reitillä viime viikolla.

Euran perusturvapalveluiden tiedotteessa kerrotaan, että oppilaat olivat arkisin kello 7.25 Hinnerjoelta lähtevässä bussissa. Takaisin Hinnerjoelle nuoret matkasivat maanantaina, keskiviikkona ja torstaina kello 16.05 sekä tiistaina ja perjantaina kello 14.35 Eurasta lähteneessä bussissa.

Linja-autoissa kyseisenä aikana matkustaneet ovat voineet altistua koronalle. Heitä kehotetaan tarkkailemaan oireitaan sekä oireiden ilmaantuessa hakeutumaan herkästi koronatestiin. Tartunnanjäljitys on jo selvittänyt henkilöiden välittömät kontaktit ja asettanut heidät karanteeniin.

Koronatartunnan saaneet oppilaat käyvät Euran yläkoulua mutta ovat eri luokilla. Tartunnoista on maanantaina tiedotettu Wilma-viestillä yläkoulun luokille 8C, 9A ja 9C . Lähikontaktit koulussa on myös kartoitettu ja ne, joiden rokotussuoja on puutteellinen, on asetettu tai asetetaan maanantaina aikana karanteenin.

Samoissa luokissa olleet oppilaat, joita ei ole todettu lähikontakteiksi, ohjataan varmuuden vuoksi oireettomanakin testiin tiistaina. Testi pitää uusia, jos kahden viikon aikana saa lieviäkin oireita.

Tartunnanjäljityksen perusteella oppilaat eivät ole saaneet tartuntaa koulussa, vaan Hinnerjoella nuorten vapaa-aikana yksityisissä kokoontumisissa.

Oireiden ilmaantuessa suositellaan tekemään oirearvio Omaolossa, jonka kautta on mahdollista tehdä myös sähköinen ajanvaraus testaukseen. Euran terveyspalveluista kehotetaan suojautumaan koronavirukselta THL:n ja alueellisten ohjeiden mukaan sekä suositellaan kaikkia ottamaan koronarokotteet.