Korona-altistuksia nuorten työpajalla Raumalla – kaksi karanteeniin, kaikki testiin

Rauma

’Rauman nuorten työpajalla on voinut altistua koronavirukselle perjantaina 26. ja maanantaina 29. marraskuuta, kertoo Rauman kaupunki tiedotteessa.

Kaikki tuolloin paikalla olleet ohjaajat ja nuoret ohjataan koronatestiin. Kaksi henkilöä on asetettu karanteeniin.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee yhden ja 14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.