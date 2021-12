Koronan lisäksi Satakunnassa jyllää myös RS-virus – Katso tästä maakunnan koronatilanne juuri nyt

Kokoontumisrajoituksiin tulee Satakunnassa kiristyksiä mahdollisesti ensi viikolla.

Satakunnassa koronatestaus on edelleen vilkasta. Koronatestillä, joka maakunnassa on käytössä, voidaan todeta myös influenssa ja RS-virus. Arkistokuvassa Rauman drive-in-koronatestipiste.

Keräsimme jälleen oleelliset tiedot koronaviruksesta Satakunnassa kuluneella viikolla (26.11.–3.12). Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui perjantaina käymään läpi tilannetta.

Mikä on maakunnan koronatilanne nyt?

Satakunta on edelleen leviämisalue. Satakunta täyttää leviämisvaiheen seitsemästä kriteeristä viisi.

Lisäksi ympäröivien maakuntien tilanne on Satakuntaa huonompi ja niiden korkea ilmaantuvuus lisää riskiä tilanteen pahenemiseen.

Paljonko tartuntoja on ja missä kunnissa tilanne on huonoin?

Viime viikolla todettiin 145 uutta tapausta.

Ilmaantuvuus on suurinta Kankaanpäässä, Karviassa, Harjavallassa, Siikaisissa ja Jämijärvellä.

Muita kohtuullisen suuren ilmaantuvuuden alueita ovat Pori, Rauma, Huittinen, Eura, ja Säkylä. Huittisissa tilanne on viime päivinä huonontunut.

Onko yleisötilaisuuksien rajoituksiin tullut muutoksia?

Ei vielä, mutta ATTR aikoo esittää aluehallintovirastolle, että sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet yli 16-vuotiaille rajattaisiin korkeintaan 20 henkilöön, kun tällä hetkellä raja on 50 henkilöä. Määräyksen esitetään koskevan myös rajatuilla alueilla järjestettäviä ulkotilaisuuksia.

Näitä tilaisuuksia voisi kuitenkin järjestää, jos koronapassi on käytössä ja varotoimista huolehditaan. Avi tekee asiasta päätöksen ensi viikon aikana.

Millainen etätyösuositus nyt on voimassa? Entä maskien käyttö?

ATTR suosittelee siirtymään hybridimallista takaisin laajamittaiseen etätyöhön, jos se on työn luonne huomioiden mahdollista. Lähityössä tulee huomioida koronalta suojautuminen.

Satakunnassa on ollut jo pitkään voimassa laaja maskisuositus, jonka toteuttamisessa on ollut parantamisen varaa. ATTR muistuttaa, että maskisuositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia.

Millainen on sairaaloiden tilanne?

Erikoissairaanhoidon kuormitus on helpottanut, mutta tilanne sairaalassa voi vaihtua nopeasti. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa vuodeosastolla neljä koronapotilasta ja tehohoidossa kaksi koronapotilasta.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on yksi koronaviruksen takia eristyksessä hoidettava potilas.

Koronatoimet, kuten testaus, jäljitys ja rokotukset kuormittavat edelleen perusterveydenhuoltoa. Sitä vaivaa työvoimapula ja pitkäksi venyneen epidemian vuoksi ylityörajat ovat monin paikoin täyttyneet.

Onko koronaan kuollut lisää ihmisiä Satakunnassa?

Ei ole. Tällä hetkellä koko epidemian aikana koronaan on Satakunnassa kuollut 48 ihmistä.

Milloin pitää mennä koronatestiin?

ATTR kannustaa hakeutumaan aktiivisesti testiin lievissäkin hengitystieoireissa, etenkin jos rokotussuojassa on puutteita. Testi on tärkeää ottaa, vaikka olisi rokotettu, erityisesti jos saa hengitystieoireita ja on altistunut koronalle, tai jos kuuluu riskiryhmään tai työskentelee sote-alalla.

Mitä muita viruksia maakunnassa kiertää koronan lisäksi?

Satakunnassa on koronatestauksessa käytössä PCR-testi, jolla selviää koronan lisäksi myös se, onko henkilöllä RS-virus, tai A- tai B-influenssa.

RS-virusepidemia on jo alkanut Satakunnassa. Tapauksia on todettu 128. RS-virus on jo nyt johtanut lasten osalta useampaan sairaalahoitojaksoon kuin korona koko pandemia-aikana.

Myös muutamia yksittäisiä influenssa-B-löydöksiä on todettu, mutta varsinainen epidemia ei ole vielä käynnistynyt.

Riskiryhmien ja terveydenhuoltohenkilöstön on nyt hyvä ottaa influenssarokotus. Sen voi saada samaan aikaan koronarokotuksen kanssa.

Missä on tapahtunut altistumisia kuluneella viikolla?

Huittisissa on voinut altistua koronavirukselle keskustapuolueen järjestämässä tapahtumassa kaupungintalolla maanantaina 29. marraskuuta kello 15.30–16.45.

Huittisissa altistuksia on ollut myös torstaina 25. marraskuuta Tahto-Areenalla kello 17–17.45 Luna-voimisteluporukassa. Lisäksi altistuminen on ollut mahdollista perjantaina 26. marraskuuta WPK:lla kello 11–13.

Rauman nuorten työpajalla on voinut altistua koronavirukselle perjantaina 26. ja maanantaina 29. marraskuuta.

Raumalla joogasali Tähdessä on voinut altistua koronalle torstaina 25. marraskuuta kello 18–20.30.

Lisäksi Raumalla on ollut altistumisia Tenavakallion päiväkodin Naperot-ryhmässä ja Winnovassa LVI 20 -luokalla.

Harjavallan keskustan koululla 17 henkilöä joutui karanteeniin korona-altistuksen vuoksi.

Myös Pohjois-Satakunnassa altistumisia on ollut useita:

30.11. Pomarkun nuorisotalo, nuorisovaltuuston kokous sekä Pomarkun yhteiskoulu.

29.11. Hakoniemen leirikeskuksen Kauneimmat joululaulut, Pomarkun Hyvinvointitalon tyttöjen ilta, Pomarkun yhteiskoulu.

28.11. Karvian seurakuntatalo klo 11–13, Karvian kirkko klo 10–11, S-Market Kankaanpää klo 15–16, Kotipizza Kankaanpää klo 14.20–15

27.11. K-Citymarket Kankaanpää klo 10–11.

26.11. Lidl Kankaanpää klo 8–8.30, S-Market Kankaanpää 8.30–9, Halpa-Halli Kankaanpää 9–9.30. Norlandia Havu -päiväkoti Kankaanpää klo 6–12.15.