Epidemian alusta alkaen teho-osastoilla on hoidettu yhteensä 1 238:aa koronapotilasta. Heistä rokotettuja on ollut 69.

Tämän vuoden syksyn aikana tehohoidossa olleiden alle 40-vuotiaiden korona­potilaiden osuus on yli kaksinkertaistunut aiemmasta. Kesäkuun loppuun mennessä koronapotilaista noin kymmenen prosenttia oli alle 40-vuotiaita, kun nyt osuus on yli 20 prosenttia.

Myös 40–49-vuotiaiden määrä tehohoidossa on kasvanut noin viidellä prosentilla.

Tiedot ilmenevät Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toimivan, tehohoitoa koordinoivan toimiston tuoreesta raportista. Raportti sisältää tietoja covid-19-potilaiden hoidosta suomalaisilla teho-osastoilla.

Edeltävä vastaava raportti on syyskuulta.

Teho-osastoilla eri puolella Suomea oli keskiviikkoaamuna hoidossa yhteensä 52 koronapotilasta.

Epidemian alusta alkaen teho-osastoilla on hoidettu yhteensä 1 238:aa koronapotilasta. Toteutuneita tehohoito­jaksoja on tätä enemmän, sillä osassa tapauksista potilas on saman tehohoidon jatkuessa siirretty hoitoon teho-osastolta toiselle. Jaksoja on ollut yhteensä 1 470.

Suurin osa potilaista on ollut ennen tehohoitoa hoidossa muualla sairaalassa, tyypillisimmin vuodeosastolla. Tehohoito­jaksojen pituus on ollut keskimäärin 11 päivää. Tehohoidon jälkeen elossa jatkohoitoon siirtyneiden sairaalahoito on kestänyt keskimäärin kahdeksan päivää. Osalla potilaista hoito on jatkunut vielä yli kaksi viikkoa tehohoidon jälkeen.

Epidemian aikana 70 prosenttia tehohoidossa olleista on ollut miehiä. Potilaiden keski-ikä on ollut 57 vuotta ja mediaani-ikä 59 vuotta. Neljännes potilaista on ollut nuorempia kuin 48 vuotta ja neljännes vanhempia kuin 68 vuotta.

Potilaista lähes puolella ei ole ollut liitännäissairauksia. Ylipaino altistaa koronainfektion vaikealle muodolle. Tehohoidossa olleista potilaista 85 prosentilla on ollut painoindeksi vähintään 25 eli yli ylipainon rajan.

Tehohoidossa olleista valtaosalla ei ollut koronarokotuksen tuomaa suojaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotustietojen perusteella koko epidemian aikana tehohoitoa tarvinneista rokotettuja on ollut vain 69, joista 60 yli 60-vuotiasta.

Tehohoidossa olleista potilaista, joiden hoitojakso on päättynyt, noin 14 prosenttia on kuollut tehohoidon aikana ja 18 prosenttia sairaalahoito­jakson aikana.