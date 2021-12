Rauma kertoi kolmesta uudesta korona-altistuksesta – listalla päiväkoti, Winnova ja joogasali

Rauman terveyspalvelut kertoi keskiviikkona iltapäivällä kolmesta uudesta korona-altuksesta, jotka ovat sattuneet 24.–26. marraskuuta.

Korona-altistuksia on ilmennyt muun muassa Winnovan Rauman toimipisteessä.

Rauma

16 lasta ja 9 aikuista altistui koronavirukselle Tenavakallion päiväkodissa Raumalla, , kun koronatartunnan saanut työntekijä työskenteli päiväkodissa tartuttavuusaikana. Altistumiset sattuivat keskiviikkona 24. ja torstaina 25. marraskuuta. Altistuneet lapset ovat päiväkodin Naperot-ryhmästä.

Tartunnan saanut työntekijä on asetettu eristykseen ja kaksi altistunutta aikuista määrätty karanteeniin. Kaikki lapset ja altistuneet aikuiset ohjataan koronatestiin.

Tartunnanjäljitys ottaa yhteyttä altistuneiden lasten perheisiin. Sekä Naperot- että Veijarit-ryhmän lasten huoltajille on tiedotettu päiväkodin koronatapauksesta.

WinNovan Rauman toimipaikassa altistui neljä opettajaa ja kaksi opiskelijaa, kun koronatartunnan saanut LVI 20 -luokan opiskelija oli koulussa tartuttavuusaikana keskiviikon 24. ja perjantain 26. marraskuuta välisenä aikana. Altistuneet opiskelijat ovat tartunnan saaneen luokkatovereita, ja heistä toinen on asetettu karanteeniin. Kaikki altistuneet on ohjattu koronatestiin.

Koulu tiedottaa kyseisen luokan opiskelijoita koronatapauksesta. Opiskelijoita kehotetaan hakeutumaan herkästi koronatestiin, mikäli kahden viikon aikana altistumisesta ilmenee koronalle tyypillisiä oireita.

Joogasali Tähdessä, osoitteessa Vanhankirkonkatu 6, on voinut altistua koronavirukselle torstaina 25. marraskuuta kello 18–20.30. Yksi henkilö on katsottu altistuneeksi ja hänet on ohjattu koronatestiin.

Muita joogatunneille osallistuneita kehotetaan tarkkailemaan oireita ja hakeutumaan tarvittaessa testiin.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1 ja 14 vuorokauden välillä.

Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.