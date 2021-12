Näin saat koronapassin käyttöön erilaisissa tilanteissa – ilman rokotuksia, sairastetun koronan jälkeen, alaikäisenä...

Onko sinulla ollut ongelmia koronapassin käyttöönotossa? Tämän jutun jälkeen ei ole enää. Kokosimme kattavat ohjeet koronapassin hankkimiseen erilaisissa tilanteissa.

Koronapassin saavat niin halutessaan kaikki suomalaiset. Keinoja siihen on monia, ja eri perusteilla myönnettäviin passeihin on erilaisia kriteereitä ja voimassaoloaikoja.

Suomessa alettiin käyttää EU:n koronatodistusta koronapassina 16. lokakuuta 2021 alkaen. Helpointa ja nopeinta passin käyttöönotto on ollut täyden rokotussarjan saaneilla täysi-ikäisillä, jotka ovat saaneet rokotuksensa EU-alueella ja jotka ovat voineet ladata passin Omakanta-palvelusta.

Esimerkiksi sairastettu koronainfektio, lääketieteellinen este rokottautumiseen ja ulkomailla saadut rokotukset ovat aiheuttaneet hämmennystä passin käyttöönotossa. Mikään niistä ei kuitenkaan estä koronapassin saamista.

Tähän juttuun on koottu ohjeet koronapassin käyttöönottoon erilaisissa tilanteissa ja eri perustein myönnettyjen passien voimassaoloajat.

Koronapassi Suomessa Tällöin passi tulee voimaan, ja näin kauan sitä voi käyttää Koronapassi täydellä rokotussarjalla: Käyttöön otettavissa 7 vuorokauden kuluttua siitä, kun henkilö on saanut täyden rokotussarjan. Kolmannen rokotuksen jälkeen voimassa heti. Toimii koronapassina 12 kuukautta sen jälkeen, kun todistus on haettu Omakannasta. Tämän jälkeen todistuksen voi hakea Omakannasta uudestaan. Testiin perustuva koronapassi: Testitulostodistuksen voimassaolo alkaa näytteen ottamisen ajankohdasta, ja ollessaan negatiivinen se toimii koronapassina 72 tuntia näytteenotosta. Yleensä koronatodistus on saatavilla vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta. Koronapassi sairastetun koronan perusteella: Sairastamistodistus on saatavilla 11 vuorokauden kuluttua positiivisesta koronatestistä. Se toimii koronapassina 180 vuorokauden ajan todetusta covid-tartunnasta.

Sairastettu korona

Sairastettu koronavirustauti antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ainakin kuuden kuukauden kestoisen suojan valtaosalle sairastuneista. Näin ollen koronarokotetta suositellaan yleisesti vasta puolen vuoden kuluttua covid-tartunnasta.

EU:n todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakantaan, kun koronaan sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella. Sairastamistodistus on saatavilla 11 vuorokauden kuluttua positiivisesta testistä. Se toimii myös koronapassina Suomessa 180 vuorokauden ajan todetusta covid-tartunnasta.

EU:n koronatodistuksen saavat myös koronan sairastaneet, joilla on yksi rokotus. Tällaisessa tapauksessa heille tulee rokotustodistukseen merkintä 1/1 kohtaan ”saadut rokoteannokset”.

”Koronan sairastaneet ja yhden rokotuksen ottaneet henkilöt voivat edelleen käyttää koronatodistuksena ja -passina myös todistusta sairastetusta koronavirustaudista”, ohjeistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Alle 18-vuotias

Huoltaja näkee alle 10-vuotiaan lapsen tiedot Omakannasta ja voi ladata koronatodistuksen sieltä. Yli 10-vuotiaan koronatodistus näkyy huoltajalle Omakannassa vain, jos rokotuksen antaneessa tai testin tehneessä terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään.

Alaikäinen saa koronapassinsa Omakannasta myös itse, mikäli hänellä on mahdollisuus tunnistautua sähköisesti esimerkiksi pankkitunnuksilla.

”Jos alaikäinen itse tai hänen huoltajansa eivät pääse Omakantaan katsomaan tietoja ja tulostamaan koronatodistusta, voi koronatodistuksen saada tulosteena terveydenhuollosta”, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksessa.

Tulostuspalvelu on käytössä suurimmassa osassa julkisen terveydenhuollon organisaatioita. Todistus tulee ensisijaisesti pyytää siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa rokotus on annettu tai jossa koronatesti on tehty.

Lain mukaan koronapassia edellytetään 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Jos 16–17-vuotias ei ole saanut täyttä rokotussarjaa, hän voi käydä koronatodistusta varten koronatestissä julkisessa terveydenhuollossa, missä testi on hänelle maksuton.

Ei mahdollisuutta käyttää Omakantaa

Jos Omakantaa ei pysty käyttämään, eikä voi valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, terveydenhuoltoon yhteyttä ottamalla saa paperisen koronatodistuksen.

Rokote/rokotteet saatu ulkomailla

Kanta-palvelun mukaan koronatodistusta haetaan lähtökohtaisesti siitä maasta, missä rokotteet on saatu. Jos koronarokotussarjan rokoteannokset on saatu eri maissa, rokotustodistuksen saa EU:n sisällä siitä jäsenvaltiosta, jossa jälkimmäinen annos on annettu.

Jos koronarokotus taas on saatu EU:n ulkopuolisessa maassa, kyseisen maan digitaalista covid-19-todistusta voi käyttää EU-alueellakin, mikäli todistusten yhteentoimivuudesta on sovittu. Sopimuksen todistusten yhteentoimivuudesta EU:n kanssa ovat tehneet seuraavat maat (tilanne 25. marraskuuta) Singapore, Togo, Georgia, Moldova, Uusi-Seelanti, Serbia, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Armenia, Israel, Färsaaret, Marokko, Panama, Albania, Monaco, Andorra, Pohjois-Makedonia, Ukraina, Turkki, Vatikaanivaltio, San Marino ja Sveitsi.

Jos sopimusta rokotustodistusten yhteentoimivuudesta ei ole tehty, EU-koronatodistusta voi pyytää kunnan terveysviranomaiselta. Se voidaan myöntää ainoastaan rokotevalmisteista, joille Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö on listannut hätäkäyttöön. Kukin kunta tiedottaa paikallisesta toimintamallista EU-koronarokotustodistuksen myöntämisessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan myös niille EU-kansalaisille, jotka ovat joko saaneet koronarokotuksen tai jotka on testattu Suomessa, mutta joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan antaa terveydenhuollosta EU-vaatimukset täyttävä todistus.

Lääketieteellinen rokottautumisen estävä syy

Jos lääketieteellinen syy estää rokottautumisen, voi saada koronapassin käymällä koronatestissä. Testitodistusta koronapassina käytettäessä tulee huomioida, että se on voimassa 72 tuntia näytteenotosta.

Tällaisessa tilanteessa testitulos on oikeus saada maksutta julkisesta terveydenhuollosta. Tarkempia ohjeita saa kotikunnastaan.

Muu syy rokottamattomuudelle

Jos yli 18-vuotias päättää, ettei ota rokotetta muusta kuin lääketieteellisestä syystä ja käy koronatestissä koronapassia varten, hänen on kustannettava testi itse.