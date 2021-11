Raumalla on voinut altistua koronalle terveyskeskuksessa, kiekkokoulussa ja joulukonsertissa

Rauma

Rauman terveyspalvelut on saanut tiedon, että terveyspalvelujen osastolla T2 on altistuttu koronavirukselle 20.–21. marraskuuta. Altistuneet on asetettu karanteeniin eikä vierailuja osastolla suositella.

Koronavirukselle on voinut altistua myös Tuki Areenalla Lukon Leijona kiekkokoulun 1–2 harjoituksissa viime keskiviikkona kello 16–17 sekä Leijona Kiekkokoulu 3. harjoituksissa samana päivänä kello 17–18.

Myös Rauma-salissa järjestetyssä Rauman Soittokunnan Swingin Christmas -Svengaava joulu -konsertissa on voinut altistua viime sunnuntaina kello 16–18.

Raumalla viimeisen kuukauden aikana todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.