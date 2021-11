Koronatilanne ei ole päättyvän viikon aikana oleellisesti muuttunut Satakunnassa. Maakunta on edelleen leviämisaluetta, jossa ilmaantuvuus on yli sata, terveydenhuolto on kuormittunut ja positiivisten näytteiden osuus on hieman kasvanut. Se on nyt 3,1 prosenttia.

Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että rokotuskattavuus on yhä jäljessä koko maan keskitasosta. Tavoitteena pidettävään 80 prosentin kattavuuteen ei ole Satakunnassa päästy.

Yli 12-vuotiaista satakuntalaisista vain 79,1 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Joka viides vastaantulija on siis maakunnassa vailla täyttä rokotussuojaa. Koko maassa luku on 81,2 prosenttia.

Ensimmäisen rokotteen saaneita on Satakunnassa 85,1 prosenttia yli 12-vuotiaasta väestöstä. Vastaava valtakunnallinen osuus on 86,4 prosenttia.

Näillä luvuilla Satakunnan rokotekattavuus on Suomen heikoimpia.

Pohjois-Satakunta pahinta aluetta

Tiedot perustuvat Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR) perjantaina julkaisemaan tilannekatsaukseen.

Koska epidemiatilanne on pysynyt maakunnassa melko vakaana ja alueelliset suositukset ennallaan, työryhmä kokoontuu seuraavan kerran ensi viikolla. Esimerkiksi maskin käytölle on Satakunnassa erittäin vahva suositus.

Vakaus tarkoittaa muun muassa loppuviikon ilmaantuvuuslukua, joka on Satakunnassa 112. Se tarkoittaa tartuntojen määrää 100 000 asukasta kohti viimeksi kuluneiden 14 vuorokauden aikana.

Koko Suomessa luku on 241. Naapurimaakunnista Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen luvut ovat merkittävästi huonompia ja huolestuttavampia.

Suurinta Satakunnan ilmaantuvuus on ollut kahden viime viikon aikana Kankaanpäässä, Karviassa ja Pomarkussa. Perässä seuraavat Eura, Harjavalta, Huittinen, Jämijärvi ja Rauma.

” ”Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana erikoissairaanhoidon osastohoitoon on joutunut Satakunnassa 30 koronapotilasta. Heistä 19 on ollut kokonaan rokottamattomia.”

Eniten tartuntoja perheenjäseniltä

Viime viikolla Satakunnassa todettiin 123 uutta tapausta.

ATTR:n mukaan tartunnanjäljitys on toiminut maakunnassa edelleen hyvin. Tartunnoista vain 3 prosenttia saatiin suoraan ulkomailta ja kotimaan tartunnoista peräti 95 prosenttia oman sairaanhoitopiirin alueelta.

Ylivoimainen enemmistö (41 %) tartunnoista oli peräisin samassa taloudessa asuvilta. Työpaikkojen osuus oli vain 3 prosenttia ja harrastusten 4 prosenttia.

Suoraan ravintoloista saatuja tartuntoja ei todettu seurantajaksolla lainkaan, mutta osa epäselviksi jääneistä tapauksista voi liittyä niihin.

Alle 18-vuotiailla todettiin Satakunnassa 30 tartuntaa. Niistäkin 70 prosenttia oli peräisin perheenjäseniltä. Koulutoimintaan liittyvien tartuntojen osuus oli 7 prosenttia ja vapaa-ajan toimintojen osuus 17 prosenttia.

Rokottamattomia paljon sairaalassa

Erikoissairaanhoidossa koronapotilaiden kokonaismäärä on pysynyt Satakunnassa maltillisena.

Viime viikolla erikoissairaanhoidossa alkoi kuusi uutta osastohoitojaksoa, joista neljä vaihtui tehohoitoon. Tällä hetkellä osastolla on kaksi ja teholla kolme koronapotilasta.

Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana erikoissairaanhoidon osastohoitoon on joutunut Satakunnassa 30 koronapotilasta. Heistä 19 on ollut kokonaan rokottamattomia ja yhdellä on ollut puutteellinen suoja. Kaksi rokotetta saaneiden sairaalapotilaiden määrä on ollut 11.

ATTR arvioi, että tulevalla viikolla erikoissairaanhoitoa tarvitsee Satakunnassa kymmenisen uutta potilasta, joista tehohoitoon päätyy kenties 1–3.

Satakunnassa 48 koronakuolemaa

Kaikkiaan Satakunnassa on todettu epidemian aika 4 097 koronatartuntaa.

Erikoissairaanhoidon sairaalahoitoa vaatineita koronapotilaita on ollut 163. Heistä 22 on joutunut tehohoitoon.

Koronainfektioon liittyviä kuolema on ollut Satakunnassa 48.