Porin perusturvan kotihoidossa altistumisia koronavirukselle – 35 asiakasta karanteeniin

Altistumiset liittyvät kahteen Viikkarin tiimin työntekijään, jotka ovat sairastuneet koronaan.

Pori

Perusturvan kotihoidossa Viikkarin tiimissä on ollut altistumisia koronavirukselle, tiedottaa Porin perusturva. Karanteenissa on tämän vuoksi noin 35 kotihoidon asiakasta.

Tapaukset liittyvät kahteen koronapositiiviseksi todettuun kotihoidon työntekijään. Sairastumiset eivät tiedotteen mukaan tiettävästi liity toisiinsa.

Kaikista altistuneista otetaan koronanäyte. Heistä otetaan karanteenin yhdeksäntenä päivänä myös uusi näyte ennen karanteenin loppumista. Henkilökunnan tilanne käsitellään erikseen.

Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä. Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on 4–5 vuorokautta, mutta se voi olla jopa 14 vuorokautta.

Perusturvasta toivotaan, että kaikki kolmanteen koronarokotukseen oikeutetut ottavat rokotuksen omalla vuorollaan suojatakseen itseään vakavalta koronavirustaudilta. Kolmanteen koronarokoteannokseen oikeutetut henkilöt voivat soittaa aikaa rokotusten ajanvarauksesta, kun 6 kuukautta toisesta annoksesta lähestyy. Aika kannattaa varata noin kaksi viikkoa ennen ajankohtaa.