Noormarkun terveyskeskuksen vuodeosastolla ja kotiin kuntoutusyksikössä sekä Ulvilan terveyskeskuksen vuodeosastolla ollaan menossa vähitellen parempaan suuntaan, ellei sitten täysin normaaliin toimintaan lokakuun lopun koronavirustartuntaryppään jäljiltä.

Porin perusturva tiedottaa, että Noormarkussa on nyt eristyksissä 15 potilasta ja kuusi karanteenissa. Noormarkun henkilökunnasta koronapositiivisia on yhteensä 11, joista rokotettuja on neljä. Lopuilla heistä ei ole rokotussuojaa tai se on puutteellinen.

”Tilanne Noormarkussa on rauhoittumaan päin, muttei vielä ohitse”, tiedotteessa todetaan.

Ulvilassa oli torstaina kaksi koronatartuntaa kantavaa potilasta ja 14 karanteenissa, joka päättyi torstaina. Tartunnankantajat siirretään Porin Maantiekadulle. Karanteenissa olleiden pitää vielä antaa negatiivinen koronanäyte.

Ulvilassa siivotaan ensin, ja uusia potilaita sekä vierailijoita otetaan taas vastaan perjantaita 12. marraskuuta lukien.

Porin perusturvan mukaan Maantiekadun koronakohorttiosastolla oli torstaina 12 positiivista potilasta, joista 7 liittyy aiempaan Attendo Kuninkaanhaan ryppääseen.

