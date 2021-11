Raumalla korona-altistumisia ravintoloissa ja kuntosalissa

Rauma

Raumalla on viime viikolla voinut altistua koronavirukselle kahdessa ravintolassa ja yhdessä kuntosalissa, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

CrossFit Rauma -kuntosalilla altistuminen on ollut mahdollista tiistaina 2.11. klo 15–16, keskiviikkona 3.11. klo 15–16, 4.11. klo 16–17 ja perjantaina 5.11. klo 7–8.

Tokio Sushi -ravintolassa on voinut altistua koronavirukselle maanantaina 1.11. klo 12.10–13 ja tiistaina 2.11. klo 12–13.

Ravintola Sydvestissä altistumisia on voinut tapahtua tiistaina 2.11. klo 12–12.45, keskiviikkona 3.11. klo 12–12.45 ja perjantaina 5.11. klo 12.10–12.40.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.