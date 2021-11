Noormarkussa on tällä viikolla todettu kaksi uutta tartuntaa sekä työntekijöillä että potilailla.

Pori, Ulvila

Porin perusturva tiedotti viime viikolla koronatartunnoista sekä Ulvilan vuodeosastolla että Noormarkun vuodeosastolla ja kotiin kuntoutusyksikössä. Varsinkin Noormarkussa tilanne jatkuu haasteellisena. Tällä viikolla on tullut kaksi uutta positiivista testitulosta työntekijöille ja kaksi potilaille, perusturvan tuoreessa tiedotteessa kerrotaan.

Noormarkussa on vuodeosastolla ja kotiin kuntoutusyksikössä eristyksissä tällä hetkellä19 potilasta ja karanteenissa 10. Epidemian alusta Noormarkussa on ollut yhteensä 34 koronatartuntaa.

Epidemian leviäminen poikkeuksellisen laajalle Noormarkun kotiin kuntoutusyksikössä liittyy todennäköisesti siihen, että osastolla potilaat ovat olleet omatoimisia ja aktiivisia ja läheisesti tekemisissä toistensa kanssa ennen kuin koronavirusinfektio todettiin. Uudet tapaukset ovat syntyneet itämisajan puitteissa.

Ulvilan vuodeosastolla on epidemian alusta ollut yhteensä seitsemän tartuntaa, vuodeosastolla on tällä hetkellä hoidossa viisi koronapositiivista potilasta. Ulvilassa tilanteen voidaan katsoa olevan hallinnassa.

Porin perusturvan yksiköissä osastohoidossa koronan vuoksi oli eilen torstaina yhteensä 28 potilasta Noormarkussa, Ulvilassa ja Porin Maantiekadulla.

Ensimmäiset karanteenit edellä mainittuihin epidemioihin liittyen päättyvät viikonloppuna. Kaikilta karanteenissa olevilta otetaan näytteet ennen karanteenin päättymistä.

Henkilökunnan tilanne karanteenin suhteen on arvioitu erikseen. Työntekijöiden rokotussuoja on yksilöllisesti tarkastettu tartunnanjäljityksen yhteydessä ja puutteellisen rokotussarjan omaavat henkilökunnan edustajat on asetettu karanteeniin.

Jokaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevän henkilön tulisi hoitaa rokotesuojansa kuntoon, perusturvasta muistutetaan.