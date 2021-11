Satakunnassa on THL:n mukaan todettu epidemian aikana kaikkiaan 3 645 koronatartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi maanantaina, että Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 1 460 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu hieman yli 7 500 tartuntaa, mikä on noin 200 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 158 991 koronavirustartuntaa.

Satakunnasta raportoitiin maanantaina 56 uutta tartuntaa kolmen päivän ajalta: 30 Porista, 8 Harjavallasta, 4 Kokemäeltä, Raumalta ja Säkylästä, 2 Ulvilasta sekä 1 Eurajoelta, Huittisista, Kankaanpäästä ja Merikarvialta.

SATAKUNNASSA on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja koko epidemian aikana seuraavasti: Eura 193, Eurajoki 155 (+1), Harjavalta 111 (+8), Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 137 (+1), Jämijärvi 27, Kankaanpää 143 (+1), Karvia 86, Kokemäki 83 (+4), Merikarvia 16 (+1), Nakkila 31, Pomarkku 11, Pori 976 (+30), Rauma 1 467 (+4), Säkylä 72 (+4) ja Ulvila 108 (+2).

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu epidemian aikana kaikkiaan 3 645 koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos maanantaina.

Koronakuolemia on kirjattu Suomessa kaikkiaan 1 170.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi nyt 226 koronapotilasta, joista 29 on tehohoidossa. Sairaalapotilaiden määrä on noussut perjantaista yhdellä. Tehohoidossa puolestaan on kaksi ihmistä vähemmän kuin perjantaina.

