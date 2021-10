Altistumisia Porin Attendo Kuninkaanhaassa – Tartunnan saanut sairaalaan, kolmannen kerroksen 17 asukasta karanteeniin

Noormarkun kuntoutusyksiköstä kotiutettu Attendo Kuninkaanhaan asukas todettiin myöhemmin koronapositiiviseksi.

Pori

Attendo Kuninkaanhaan yksi asukas on sairastunut koronaan, tiedottaa Porin perusturva. Asukkaalla on palvelukodissa oma huone, mutta hän on lisäksi käyttänyt 3. kerroksen yhteisiä tiloja. Tämän vuoksi kaikki kerroksen muut 17 asukasta ovat altistuneet. Altistuneet ovat karanteenissa omissa huoneissaan, ja sairastunut asukas on siirretty sairaalahoitoon.

Potilas oli kotiutunut Attendo Kuninkaanhakaan maanantaina Noormarkun kuntoutusyksiköstä, jossa on todettu useita koronatartuntoja. Asukkaalta torstaina otettu koronatesti todettiin positiiviseksi.

Henkilökunnan jäseniä on altistunut 16, joista neljällä on puutteellinen rokotesuoja. Tilanteen kartoittamiseksi kaikista altistuneista on otettu koronanäytteet.

Attendo Kuninkaanhaan 3. kerroksessa ei voi tällä hetkellä karanteenista johtuen vierailla.

Suuri osa altistuneista asukkaista on tiedotteen mukaan saanut kaksi rokotusta. Kahdella asukkaista on puutteellinen rokotesuoja.

Täyden rokotesarjan saaneiden asukkaidenkin rokotesuoja on ehtinyt heikentyä, sillä altistuneet ovat iäkkäitä ja saaneet viimeisen rokotteensa jo keväällä. Rokote suojaa silti pääsääntöisesti vakavalta taudin muodolta, mutta tässä ikäryhmässä tilanteen vaikeutuminen on mahdollista.