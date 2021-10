Ulvilan terveysaseman vuodeosastolla oli koronapositiivinen potilas maanantaina – Tartunta saatu todennäköisesti osastolla

Vierailut osastolla on keskeytetty tilanteen selvittämisen ajaksi.

Ulvila

Kuluvan viikon maanantaina Ulvilan terveysaseman vuodeosastolla hoidossa olleella potilaalla todettiin keskiviikkona koronainfektio, tiedottaa Porin perusturva. Tartunta on tiedotteen mukaan saatu todennäköisesti vuodeosastolla. Tartunnanlähdettä kuitenkin selvitetään vielä. On esimerkiksi mahdollista, että tartunta on saatu vierailijalta.

Tartunnanjäljitys pyrkii tavoittamaan altistuneet potilaat, henkilökunnan edustajat ja vierailijat mahdollisimman pian, jotta heistä voidaan ottaa koronanäytteet. Altistuneet asetetaan karanteeniin viimeisestä altistumispäivästä lähtien. Henkilökunnan tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Tartunnanlähteen selvittämiseksi ja tilanteen kartoittamiseksi osastolla otetaan kattavat näytteet kaikilta hoidossa olevilta potilailta ja henkilökunnalta. Keskeneräisestä selvitystyöstä ja karanteeneista johtuen osastolla ei voi tällä hetkellä vierailla, eikä sinne oteta uusia potilaita.