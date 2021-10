Keskustan alakoulun oppilaista viisi on saanut koronatartunnan, Sataedun opiskelijoista yksi.

Harjavalta

Viisi Keskustan alakoulun oppilasta on saanut Harjavallassa koronatartunnan.

Tartunta todettiin ensin neljällä oppilaalla, minkä jälkeen jatkotartuntoja on todettu yksi.

Keskustan alakoulussa on voinut altistua koronavirukselle tiistaina 19. lokakuuta. Altistusten takia karanteeniin määrättiin noin 50 koulun oppilasta ja kolme henkilökunnan jäsentä. Osa karanteeneista on jo ehditty purkaa.

Lisäksi koronavirukselle on voinut altistua Harjavallan uimahallissa perjantaina 15. lokakuuta kello 17–19 ja tiistaina 19. lokakuuta kello 10–13.

Uimahallissa käyneillä ei ainakaan toistaiseksi ole todettu jatkotartuntoja.

Myös Sataedun Harjavallan toimipisteessä on todettu yksi koronatartunta.

Koronavirukselle on voinut altistua 19. lokakuuta. Oppilaitoksessa altistuneita on 23. Joukossa on sekä opiskelijoita että koulun henkilökuntaa.