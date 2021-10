Satakunnassa on THL:n mukaan todettu epidemian aikana kaikkiaan 3 513 koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu 1 732 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Luvussa ovat mukana kolmen päivän tartunnat, sillä edellisen kerran THL kertoi koronaluvuista perjantaina.

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 154 888 koronavirustartuntaa.

Satakunnasta on perjantain jälkeen raportoitu 52 uutta tartuntaa: 17 Raumalta, 10 Porista, 6 Harjavallasta, 5 Kankaanpäästä ja Ulvilasta, 3 Eurasta, 2 Huittisista ja Kokemäeltä sekä 1 Eurajoelta ja Nakkilasta.

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja koko epidemian aikana seuraavasti: Eura 189 (+3), Eurajoki 151 (+1), Harjavalta 96 (+6), Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 134 (+2), Jämijärvi 25, Kankaanpää 132 (+5), Karvia 86, Kokemäki 78 (+2), Merikarvia 14, Nakkila 29 (+1), Pomarkku 11, Pori 923 (+10), Rauma 1 449 (+17), Säkylä 66 ja Ulvila 101 (+5).

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu epidemian aikana kaikkiaan 3 513 koronatartuntaa.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut THL:n mukaan koko maassa perjantaista kymmenellä ihmisellä. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 215 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 34.

Tehohoidossa olevien määrä on noussut perjantaista neljällä.

Perjantain jälkeen on raportoitu 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 150.

Uutista päivitetty kello 12.17: Lisätty sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden ja virukseen liittyvien kuolemien määrät.