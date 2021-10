Rauman keskushammashoitolassa on voinut altistua koronalle – mahdollisia altistumisia myös yökerhossa, ringetteharjoituksissa ja ryhmäliikuntatunnilla

Hammashoitolassa on ollut altistusriski viikon ajan. Muut mahdolliset altistumiset ovat tapahtuneet yksittäisinä päivinä viime ja kuluvalla viikolla.

Rauma

Kaupunki tiedottaa useista mahdollisista altistumistilanteista Raumalla.

Koronavirukselle on voinut altistua Rauman keskushammashoitolassa 14.–21. lokakuuta välisenä aikana. Terveysviranomaiset ovat olleet yhteydessä kaikkiin hoitolassa altistuneisiin.

Lisäksi altistua on voinut yökerho Dominossa perjantaina 15.10. kello 21.30–01, Kuntosumpussa maanantaina 18.10. kello 17.25–18.10 järjestetyllä core-tunnilla ja Lukon ringetten B-tyttöjen harjoituksissa tiistaina 19.10.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se voi olla jopa 14 vuorokautta. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.