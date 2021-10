Telakan nykyinen epidemia-aalto on taltutettu, sanoo Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Rauma

Rauman telakan alueen koronaepidemian voidaan katsoa olevan ohi, kertoo Rauman kaupungin torstai-iltana lähettämä tiedote.

Alkuviikolla 120:lta telakan työntekijältä otetuissa satunnaistesteissä ei tiedotteen mukaan ole enää ilmennyt uusia tartuntoja. Tähän mennessä telakan alueella on 17. syyskuuta alkaen todettu 217 koronatartuntaa. Yksi työntekijä on tällä viikolla ohjattu uusintanäytteelle. Eristyksessä on vielä viisi työntekijää ja karanteenissa neljä.

”Telakan nykyinen epidemia-aalto on taltutettu hyvällä yhteistyöllä ja tehokkailla toimilla. Yhteistyö jatkuu edelleen”, Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä sanoo tiedotteessa.

Ulkomailta tulevilta työntekijöiltä otetaan edelleen PCR-näytteet aikaisintaan 72 tuntia maahantulon jälkeen, eikä ennen negatiivista näytevastausta pääse telakka-alueelle.

Samoin työntekijöiden viikoittaisia satunnaistestauksia jatketaan. Näistä testeistä voi vapautua esittämällä näytteenottajalle todistuksen täydestä koronarokotussuojasta.

”Edellisten lisäksi uudeksi toimintamalliksi suositellaan toistuvien itse tehtävien antigeenitestien käyttöönottoa telakalla. Tällaisesta testauksesta on hyvää kokemusta esimerkiksi Harjavallan akkutehtaan työmaalta ja Olkiluodosta”, Uusitalo-Seppälä kertoo.

Johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist kertoo tiedotteessa, että Rauman kaupunki valmistelee parhaillaan telakan alueen toimijoiden kanssa Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräämien terveystarkastusten käytäntöjä.

”Lisäksi kaupunki jatkaa rokotustilaisuuksia telakan alueella. Rokotekattavuuden parantaminen on erittäin tärkeää”, Nordqvist sanoo.

Rauman terveyspalvelut on tehnyt tartunnanjäljitystyötä yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin ja Rauman telakan toimijoiden kanssa. Rauman telakan tilannetta käsittelevään kokoukseen osallistuivat torstaina 21. lokakuuta myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Lounais-Suomen aluehallintoviraston edustajat.

”Avin mukaan Rauman telakalla on jo tehty oikeansuuntaisia toimenpiteitä”

Rauma Marine Constructions (RMC) kertoo niin ikään torstai-iltana lähettämässään tiedotteessa, että telakan syksyn tartuntaryppään ensimmäiset tartunnat todettiin RMC:n satunnaistesteissä 17. syyskuuta.

RMC laajensi yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa satunnaistestaamista tartunnan saaneiden kanssa työskennelleisiin henkilöihin, jotka pystyttiin yhtiön tiimiajattelun ansiosta kartoittamaan nopeasti.

Seuraavien päivien testeissä todettiin lisää tartuntoja ja RMC ja Rauman kaupungin terveysviranomaiset päättivät lisätestauksista kaikille rakenteilla olevan laivan parissa työskenteleville. Testejä tehtiin lähes 1000. Osa henkilöistä testattiin RMC:n mukaan useampaan kertaan, ja myös rokotetut testattiin.

”Koronatilanne alkoi rauhoittua viime viikolla, josta lähtien RMC on jatkanut jo keväällä aloitettuja satunnaistestauksia. Tilanne on pysynyt telakalla rauhallisena: tämän viikon noin sadan satunnaistestin joukosta ei ole havaittu uusia tartuntoja”, tiedotteessa kerrotaan.

Aluehallintovirastot ovat viime viikkoina määränneet pakolliset terveystarkastukset useille telakoille. Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoitti 13. lokakuuta Rauman kaupungin järjestämään pakolliset terveystarkastukset RMC:n, sen tytäryhtiöiden ja sen alihankkijoiden työmaihin kuuluvilla työpaikoilla.

”Avin mukaan Rauman telakalla on jo tehty oikeansuuntaisia toimenpiteitä, joilla on pystytty vaikuttamaan tautitilanteeseen”, RMC:n tiedotteessa todetaan.

RMC:n operatiivinen johtaja Ville Laaksonen pitää päätöstä loogisena vallitsevassa tilanteessa. Laaksosen mukaan määräyksen käytännön vaikutukset eivät vielä ole täysin selvillä, mutta suuntaviivat ovat jo olemassa.

”Suunnitteilla ovat muun muassa testaamisen laajentaminen entisestään sekä täyden rokotussarjan edellyttäminen uusilta työntekijöiltä. Jatkamme myös matalan kynnyksen rokotustilaisuuksien järjestämistä telakalla yhdessä Rauman kaupungin kanssa.”