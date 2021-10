Rauma

Raumalla Onnikoti Riekkomäen työntekijällä on todettu koronatartunta. Hän on ollut työssä oireettomana tartuttavuusaikana 15.–18.10. Neljä asukasta ja yksi henkilökuntaan kuuluva ovat altistuneet.

Tartunnan saanut henkilö on asetettu eristykseen, ja altistuneet asukkaat on määrätty karanteeniin.

Kaikki Riekkomäen asukkaat ja koko henkilökunta testataan torstaina 21.10.

Raumalla viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.