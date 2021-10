THL suosittelee kolmosrokotetta kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmille

Suositus koskee noin 2,5 miljoonaa suomalaista.

Helsinki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kolmansia koronarokoteannoksia kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta sekä eräille lääketieteellisille riskiryhmille.

THL on julkaissut suosituksen, jonka mukaan kolmas koronarokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

”Vaikka suurella osalla väestöstä suoja vakavaa koronavirustautia vastaan säilyy oikein hyvänä ainakin kuusi kuukautta, lääketieteellisillä riskiryhmillä ja iäkkäillä suoja vaikuttaa heikkenevän nopeammin. Tämän lisäksi heillä on myös suurempi riski terveydellisen tilansa tai ikänsä puolesta sairastua vakavaan koronavirustautiin”, perustelee THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

Sairaalahoitoon on jo joutunut yli 60-vuotiaita, joilla on kaksi rokoteannosta. He ovat THL:n mukaan ainakin toistaiseksi hyvin pieni osa sairaalaan joutuneista.

”Käytännössä perusterveitä, ikääntyneitä, kaksi kertaa rokotettuja ei ole sairaalahoidossa, vaan kyse on sellaisista, joilla on altistavia sairauksia”, kertoo STT:lle johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Kontion mukaan on kuitenkin järkevää alkaa varautua siihen, että iäkkäiden suoja seuraavien kuukausien aikana todennäköisesti alkaa hiipua.

Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluu ihmisiä, joilla on vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Heitä voivat olla esimerkiksi elinsiirron saaneet tai ihmiset, joilla on aktiivisessa hoidossa oleva syöpäsairaus, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö tai vaikea krooninen munuais- tai keuhkosairaus tai vaikea sydänsairaus.

2,5 miljoonaa suomalaista suosituksen piirissä

Kolmas rokotuskierros on jo ehtinyt alkaa aiempien suositusten mukaisena. Kolmannen koronarokoteannoksen on saanut tähän mennessä noin 77 000 ihmistä.

THL on jo aiemmin suositellut kolmatta koronarokotetta rajatummille ryhmille, sillä lyhyellä aikavälillä aikanaan annettu rokotussarja ei anna niin hyvää suojaa kuin pidemmän aikavälin sarja.

Yhteensä suomalaisia, joille siis suositellaan kolmatta rokotusta, on siten THL:n arvion mukaan noin 2,5 miljoonaa. Kaikilla heistä ei ole kuitenkaan vielä kulunut yli puolta vuotta toisen rokotteen saamisesta, joten rokotteen ottaminen ei ole heti ajankohtaista.

”Tällä hetkellä ei ole paljon ihmisiä niiden lisäksi, jotka ovat jo olleet oikeutettuja kolmanteen rokotukseen”, Kontio sanoo.

Kuntien tehtävänä on päättää, jääkö rokotukseen hakeutuminen oman aktiivisuuden varaan vai kutsutaanko rokotukseen.

Alle 60-vuotiailla ei kiirettä saada kolmatta

Alle 60-vuotiailla, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin, ei ole toistaiseksi kiirettä saada kolmatta annosta. THL:n mukaan kolmosrokotteen tarpeellisuutta tarkastellaan myöhemmin, kun on enemmän tietoa kahden annoksen suojan kestosta sekä kolmannen annoksen hyödyistä ja mahdollisista haitoista tässä ikäryhmässä.

”On todennäköistä, että jollakin aikavälillä kaikille sitä kolmatta annosta tarjotaan, mutta mikä se aikataulu on, sitä en osaa vielä sanoa”, Kontio sanoo.

Kolmansissa annoksissa hyödynnetään Biontechin ja Pfizerin Comirnaty-rokotetta sekä Modernan Spikevax-rokotetta. Ensisijaisesti suositellaan samaa valmistetta, jolla rokotettava on saanut myös toisen annoksen, mutta tarvittaessa voidaan tarjota myös toista valmistetta.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ehdotti kolmansia annoksia myös tietyille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmiin kuuluville. THL kertoi tiistaina, että se arvioi vielä tämän ryhmän kolmansien annosten suositusta.

Vain alle prosentilla lääketieteellinen syy estää rokotuksen

Terveydelliset syyt estävät vain harvoin koronarokotuksen ottamisen. THL arvioi, että alle prosentilla väestöstä on lääketieteellinen syy olla ottamatta rokote.

THL:n mukaan Suomessa on joitain kymmeniä sellaisia ihmisiä, jotka ovat hyvin allergisia jollekin rokotteen ainesosalle, eikä rokottaminen näin ollen ole perusteltua.

Lisäannosta ei toistaiseksi suositella sellaisille ihmisille, jotka ovat saaneet aiemman koronarokotuksen jälkeen sydänlihastulehduksen.

Lisäksi THL suosittelee, että koronarokotetta ei anneta hyvin hauraille ihmisille, jos saattohoidossa on siirrytty vaiheeseen, jossa ei enää tehdä aktiivisia toimenpiteitä tai hoitoja.

Alle 12-vuotiaat eivät toistaiseksi saa rokotetta. EU:n lääkeviranomainen saattaa hyväksyä jo tämän vuoden aikana 5–11-vuotiaille tarkoitettuja rokotteita, sillä meneillään on useita tutkimuksia lapsille tarkoitetuista koronarokotteista. Tällä hetkellä alle 12-vuotiaille rokotetta ei siis anneta, sillä heille tarkoitettuja myyntiluvallisia rokotteita ei EU:ssa ole.