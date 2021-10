Koronaan myöhemmin sairastunut henkilö oli yleisössä ja jatkoilla oireettomana tartuttavuusaikana. Sääntöjä on noudatettu, tartuntatautitiimi korostaa.

Porin lukion Annankadun toimipisteen vanhojentansseissa ja niiden jatkoilla on voinut altistua koronalle. Kuvituskuva.

Pori

Porin lukion Annankadun toimipisteen vanhojen tansseissa ja tanssien jatkoilla on ollut mahdollisia altistumisia koronavirukselle viime viikon perjantaina. Koronaan myöhemmin sairastunut henkilö on ollut oireettomana tartuttavuusaikanaan koulussa vanhojen tanssien katsomossa ja tanssien jatkoilla perjantaina 15. lokakuuta.

Porin perusturvan tartuntatautitiimille on toimitettu nimilistat lähialtistuneista ja heihin ollaan yhteydessä viestillä tai puhelimitse. Kahdesti rokotetut eivät joudu karanteeniin.

Puutteellisen rokotussuojan omaavat lähikontaktit asetetaan 10 päivän karanteeniin altistumisesta, eli viimeinen karanteenipäivä on 25. lokakuuta.

Koulussa ja on käytetty maskia oppitunneilla ja vanhojen tanssien katsomossa. Jatkoilla on ollut paljon ihmisiä ja sieltäkin lähikontaktit on selvitetty mahdollisuuksien mukaan.

Jos vanhojen tansseihin tai jatkoille osallistunut saa koronavirustartuntaan viittaavia oireita, hänen on syytä hakeutua koronanäytteelle, tämä koskee tässä tapauksessa myös kahdesti rokotettuja. Porin tartuntatautitiimistä todetaan, että altistumistilanteessa kukaan ei ole toiminut sääntöjen vastaisesti, eikä voimassaolevia karanteenimääräyksiä ole rikottu.