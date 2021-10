Vampulan seurakuntatalolla on voinut altistua koronavirukselle

Huittinen

Perjantaina ilmoitettujen kahden koronatartunnan jäljitystyö on tehty, kertoo Huittisten kaupunki tiedotteessaan.

Sen mukaan Huittisissa on saattanut altistua koronavirukselle Vampulan seurakuntatalolla Sirpa Honkasen eläkkeelle jäämisjuhlassa sunnuntaina 10. lokakuuta kello 15–17.

”Huittisissa on todettu tartuntoja myös kahdesti rokotetuilla ikäihmisillä ja näissä tapauksissa tartunnan lähde on jäänyt usein epäselväksi. Tämän vuoksi kehotammekin ikäihmisiä herkästi hakeutumaan testiin lievissäkin oireissa, vaikka olisi kahdesti rokotettu”, kertoo vs. ylilääkäri Tiia Levonen tiedotteessa.

Rokotteen antama vastustuskyky tautia vastaan saattaa ikäihmisillä olla nuorempaa väestöä heikompaa. Siksi on Levosen mukaan erittäin tärkeää, että kaikki rokottautuvat valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti.

”Näin suojelemme myös ikäihmisiä tartunnoilta.”