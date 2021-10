Tartuntatautilain muutos vaatii vielä valtioneuvoston käsittelyn ja tasavallan presidentin vahvistuksen ennen voimaan tuloa.

Eduskunta hyväksyi perjantaina tartuntatautilain muutoksen, joka mahdollistaa koronapassin vaatimisen asiakkailta esimerkiksi ravintoloissa rajoitusten vaihtoehtona. Uudistus hyväksyttiin äänin 105–33.

Koronapassin on määrä tulla voimaan huomenna lauantaina.

Puolueista koronapassin mahdollistavaa lainmuutosta vastaan äänestivät perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajat sekä Valta kuuluu kansalle -ryhmän Ano Turtiainen. Perussuomalaiset ovat vastustaneet koronapassin käyttöönottoa, koska sille ei puolueen mielestä ole enää käyttöä tilanteessa, jossa Suomen rokotustavoite on jo lähellä.

Äänestys eduskunnassa lykkääntyi, koska perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran äänestyskone ei toiminut. Äänestys oli määrä suorittaa lippuäänestyksenä, mutta lopulta laitteet saatiin toimimaan ja äänestys järjestettiin normaalisti sähköisesti.

Eduskuntakäsittelyn lisäksi laki tarvitsee vielä tänään valtioneuvoston käsittelyn ja tasavallan presidentin vahvistuksen, jotka tapahtuvat illan suussa noin kello 17.

Tarkkaa kellonaikaa ei lain voimaan tulolle ole määritelty, mutta käytännössä se tarkoittaa puoltayötä. Se taas merkitsee esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, että juhlinta voi jatkua passin turvin yökerhoissa aamutunneille, kun nyt ravintolat tulee sulkea viimeistään yhdeltä yöllä.

Koronapassin alaikäraja nousi eduskunnassa 16 vuoteen. Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan jo 12-vuotiailta olisi voitu vaatia koronapassia.

Koronapassi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa rajoituksia on voimassa. Sen avulla voidaan pitää esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia tai liikuntatiloja avoinna ihmisille, joilla on todistus joko rokotuksista, sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta koronatestistä.

Tämänhetkiset rajoitukset koskevat lähinnä ravintoloita. Niitä on voimassa pääkaupunkiseudun eli Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan lisäksi Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Näillä alueilla anniskella saa nyt puoleenyöhön asti ja sulkea ravintolat pitää yhdeltä yöllä.

Ruokaravintoloissa on käytössä 75 prosenttia sisätilojen asiakaspaikoista ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia sekä sisä- että ulkotilojen asiakaspaikoista.

Sisätiloissa asiakkaalla on lisäksi oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.

Nämä rajoitukset poistuvat, mikäli ravintola ottaa käyttöön koronapassin.