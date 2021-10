Normaalia sairaalatoimintaa ei ole tarvinnut kuitenkaan rajoittaa.

Kokosimme tärkeimmät tiedot Satakunnan koronatilanteesta ajalta 9.–15. lokakuuta. Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) päivitti perjantaina 15. lokakuuta maakunnan tämänhetkisen koronatilanteen.

Millainen on Satakunnan tautitilanne juuri nyt?

Satakunta on yhä leviämisvaiheessa ja sairaalahoidon tarve jatkuu korkeana. Epidemiatilanne on jatkunut valtakunnallisesti huonoimpien joukossa, vaikka uusien tapauksien ilmaantuvuus onkin kääntynyt laskuun.

Vaikka Satakunnan epidemiatilanne on aavistuksen parantunut, sairaalahoidon tarve on edelleen korkea. Satasairaalassa ei ole toistaiseksi ollut tarvetta rajoittaa normaalia toimintaa. Myös kiireettömän ajanvarauksellisen hoidon toiminta jatkuu normaalisti. Satakunnasta ei myöskään ole jouduttu siirtämään koronapotilaita hoitoon muihin sairaanhoitopiireihin.

Paljonko tartuntoja on ollut?

Satakunnassa on perjantaihin 15. lokakuuta mennessä todettu yhteensä 3 334 koronatapausta tartuntatautirekisterin mukaan. Näistä valtaosa, 1 399 tapausta, on todettu Raumalla.

Viime viikolla todettiin 168 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla oli 260 tapausta. Tartunnanlähde tai paikka selvisi viime viikolla 79 prosentissa tapauksista.

Satakunnassa THL:n ilmaantuvuusluku on 195,3 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden edellisen viikon aikana, mikä on Suomen kolmanneksi korkein.

Mistä tartuntoja on tullut?

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta. Viikolla 40 tartunnoista vain 2 prosenttia on suoraan ulkomailta. Neljännes tartunnoista oli työpaikalta saatuja. Samasta taloudesta oli peräisin 27 prosenttia tartunnoista.

Ystävä- ja lähipiiristä todettiin 5 prosenttia tartunnoista. Liikuntaharrastuksen puitteissa todettiin kaksi tartuntaa, lisäksi yksityisjuhlista levisi kaksi tartuntaa. Uusia ravintolatartuntoja ei todettu.

Oppilaitostartunnat todettiin kaikki perusopetuksessa, alakouluissa todettiin viime viikolla yhteensä 12 tartuntaa. Merkittävä osa tapauksista liittyy yhden luokan laajempaan tartuntaketjuun. Varhaiskasvatuksessa todettiin yksi uusi tartunta.

Kuinka paljon altistuneita on asetettu karanteeniin?

Puolet tartunnan saaneista oli karanteenissa, kun tartunta todettiin. Satakunnassa eristyksessä 14. lokakuuta on yhteensä 191 koronapotilasta ja karanteenissa on noin 544 henkilöä.

Kuinka paljon testejä otetaan?

Viikolla 40 Satakunnassa otettiin THL:n tilastojen mukaan yhteensä 4 763 näytettä, joista positiivisia oli 3,6 prosenttia. Viikolla 39 otettiin 3 861 näytettä, joista positiivisia oli 6,9 prosenttia. Kokonaisnäytemäärä oli ensimmäistä kertaa hetkeen aiempia viikkoja korkeampi, positiivisten osuus sen sijaan laski.

Miten covid-19 kuormittaa sairaaloita?

Sairaalahoidon tarve Satakunnassa on pysynyt korkeana. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 10 covid-potilasta, joista 2 on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastolla on 8 iäkästä potilasta.

Arvioidaan, että sairaalahoitoa tarvitsee tulevalla viikolla 10–12 uutta potilasta, joista arviolta 1–3 potilasta voi vaatia tehohoitoa. Myös perusterveydenhuollon osastoille on odotettavissa lisää hoidettavia.

Sairaalakuormituksen nousuun varautuminen edellyttää erityisjärjestelyjä muun muassa henkilöstöresurssin varmistamiseksi. Ajanvarauksia tai esimerkiksi leikkaustoimintaa ei ole vielä ollut kuitenkaan tarvetta rajoittaa tai vähentää. Tehohoidon kapasiteetti on merkittävästi riippuvainen myös muiden hoidossa olevien potilaiden määrästä.

Miten rokotukset edistyvät Satakunnassa?

Rokotuskattavuutta on edelleen nostettava Satakunnassa. Maakunnassa ensimmäisen annoksen on saanut 83 prosenttia satakuntalaisista, koko Suomessa 85 prosenttia. Kaksi annosta satakuntalaisista on saanut 72 prosenttia, koko Suomessa 74 prosenttia.

Onko alueellisissa rajoituksissa tapahtunut muutoksia?

Satakunnan maskisuositus pidetään edelleen alueellisesti muuta maata tiukempana. Valtakunnallisesta kouluja ja oppilaitoksia koskevasta maskisuosituksesta on luovuttu. ATTR suosittelee Satakunnassa nykyisen maskin käytön jatkamista 12 vuotta täyttäneillä kouluissa ja oppilaitoksissa. Linjausta tarkastellaan uudelleen mahdollisen epidemiatilanteen paranemisen ja rokotuskattavuuden kehittymisen myötä.

Onko viikon aikana ollut joukkoaltistuksia?

Viime viikon mittaan koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

Huittinen 8.–9. lokakuuta: Koronavirukselle on saattanut altistua perjantaina 8. lokakuuta kello 12.30–13 Brewer’s Pubissa, sekä lauantaina 9. lokakuuta Pellonpuiston tekonurmella jalkapalloturnauksessa kello 9.30–11.30.

Pori 28. syyskuuta: Porilaisessa eläkeläisten palvelukeskus Viikkarin Valkamassa järjestetyssä iäkkäiden jumpassa on ollut koronapositiivinen henkilö 28. syyskuuta kello 14.15–15. Jumpan ajankohtana henkilö on ollut oireeton, mutta myöhemmin hänet on todettu positiiviseksi. Tartunnanjäljitys on saanut tiedon altistuksesta 9. lokakuuta.

Rauma 5.–11. lokakuuta: Hollywood-vaateliikkeessä on voinut altistua koronavirukselle maanantaina 11.10. klo 10–18.

Koronavirukselle on voinut altistua Ravintola Sydvestissä lauantaina 9. lokakuuta. kello 16–22 sekä Bar Hehkussa sunnuntaina 10. lokakuuta. kello 20–00.

Hotelli- ja liikuntakeskus Kuntosumpussa koronavirukselle on voinut altistua torstaina 7. lokakuuta kello 18.30–20, lauantaina 9. lokakuuta kello 12.15–13.40 ja sunnuntaina 10. lokakuuta kello 19–20.30.

Nurkk Trahtöör -ravintolassa on voinut altistua koronavirukselle torstaina 7. lokakuuta kello 17–18. Ravintola Tifosissa on saattanut altistua perjantaina 8. lokakuuta kello 20–21 ja Bar Hehkussa samana päivänä kello 21–22.30.

Koronavirukselle on voinut altistua myös Rauman kaupunginteatterin Varasto-näytelmän esityksessä perjantaina 8. lokakuuta kello 19–20.30.

Hyvinvoinnin Walimon 7. lokakuuta kello 19.45 alkaneella ilmajoogatunnilla on voinut altistua koronavirukselle.

Koronavirukselle on voinut altistua Raumalla kahdessa eri paikassa viime tiistaina 5. lokakuuta. Toisessa paikassa on voinut altistua myös keskiviikkona 6. lokakuuta.

Cafe Salissa on voinut altistua tiistaina kello 11.30–12.30. Hyvinvoinnin Walimon joogatunneilla on voinut altistua tiistaina kello 18 sekä keskiviikkona kello 17.30 ja kello 19.