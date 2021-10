Vanhan Rauman Bar Hehkussa on voinut altistua koronavirukselle sunnuntaina loppuillasta.

Rauma

Koronavirukselle on voinut altistua Ravintola Sydvestissä lauantaina 9. lokakuuta. kello 16–22 sekä Bar Hehkussa sunnuntaina 10. lokakuuta. kello 20–00.

Ravintola Sydvestissä lauantaina 9.10. asioineita kehotetaan seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronatestiin. Ravintola on koronatapauksen vuoksi suljettu ainakin 17.10. asti.

Raumalla viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.