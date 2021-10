Karin koulussa korona-altistuksia – Katso lista Raumalla kuukauden sisällä todetuista 32 joukkoaltistumisesta

Rauma

Rauman terveyspalvelut sai maanantaina 11. lokakuuta tiedon Karin koulun 5A-luokassa ilmenneestä koronavirustartunnasta. Tartunnan saanut oppilas on ollut opetuksessa oireettomana tartuttavuusaikana keskiviikkona 6. ja torstaina 7. lokakuuta.

Asiasta on tiedotettu luokan oppilaiden huoltajille ja koulun henkilökunnalle.

Katso alta listaus kaikista Raumalla kuluneen kuukauden ajalta tiedossa olevat altistumistilanteet

Yritykset ja muut toimijat

Pe 8.10 klo 9–13 Toivontalon kohtaamispaikka

To 7.10. klo 19.45 Hyvinvoinnin Walimo, ilmajoogatunti

Ke 6.10. klo 17.30 ja 19 Hyvinvoinnin Walimo, joogatunti

Ke 6.10. klo 9–13 Toivontalon kohtaamispaikka

TI 5.10. klo 18 Hyvinvoinnin Walimo, joogatunti

Ti 5.10. klo 11.30-12.30 Cafe Sali

Pe 1.10. klo 12–13 Amica-ravintola, Rauman kampus

Pe 1.10. klo 11–11.30 Kontion Kahvila, Kuninkaankatu

To 30.9. klo 11.45–12.15Amica-ravintola, Rauman kampus

To 30.9. klo 11–11.30 Pekan Parhaat Pullapuoti

To 30.9. klo 17–18 CrossFit Rauma

Ke 29.9. klo 12–13 Amica-ravintola, Rauman kampus

Ke 29.9. klo 22.15–23.15 Pub HoviNarri

Ke 29.9. klo 17–18 Iirolandia, Rauman talviharjoitteluhalli

Ke 29.9. klo 12–12.30 Vanhan tavaran puoti Eveliina

Ti 28.9. klo 21–23 Pub HoviNarri

Ti 28.9. klo 18.30–20 Wellness Friski

Ti 28.9. klo 11.45–12.45 Ravintola Kanali

Su 26.9. klo 8–9.30 Wellness Friski

La 25.9. klo 21–00 Pub HoviNarri

Pe 24.9. klo 21–22 Buena Vista

Pe 24.9. klo 12–14 Prismakeskus PizzaBuffa

Pe 24.9. klo 11–12 Buena Vista

Ke 22.9. klo 18.30–20.30 Kuntomax

Ti 21.9. klo 19–20.30 Lapin rantasauna Puusaun

Oppilaitokset ja päiväkodit

Ke 6.10-to 7.10. Karin koulu, 5A-luokka

Ma 4.10. Normaalikoulu, 6B-luokka

To 29.9.–pe 1.10. Onnelan päiväkoti (Sateenkaari)

To 30.9.–pe 1.10. Normaalikoulu, 6B-luokka

Ti 28.9.–pe 1.10. Tenavakallion päiväkoti (Veijarit)

Ti 28.9.–to 30.9. Nanun koulu, esiopetusryhmä

Ti 28.9. klo 16.30–18 Rauman kansalaisopisto, venäjän kielen kurssi

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.