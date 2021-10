Koronaan sairastunut on osallistunut iäkkäiden jumppaan oireettomana.

Pori

Porilaisessa eläkeläisten palvelukeskus Viikkarin Valkamassa järjestetyssä iäkkäiden jumpassa on ollut koronapositiivinen henkilö 28. syyskuuta kello 14.15–15. Jumpan ajankohtana henkilö on ollut oireeton, mutta myöhemmin hänet on todettu positiiviseksi. Tartunnanjäljitys on saanut tiedon altistuksesta 9. lokakuuta.

Jumpassa mukana olleita henkilöitä kehotetaan tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan testiin pienistäkin oireista.

Koska altistuksesta on kulunut jo yli 10 päivää, on koronainfektion ilmaantumisen riski jo hyvin pieni. Jumpassa olleita pyritään tavoittamaan maanantaina. Viikkarin Valkaman toiminta jatkuu normaalisti.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.