Satakunnan koronatilanne jatkuu vaikeana – sairaalahoidon tarve on kasvanut edelleen

Satasairaalan kirurgisella osastolla on viime viikolla saattanut altistua koronavirukselle.

Satakunnan koronatilanne jatkuu vaikeana ja on tällä hetkellä Suomen huonoin, kertoo Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä tiedotteessa.

Satakunnan ilmaantuvuus on selvästi yli 200 tartuntaa 100 000 asukasta kohti 14 viime vuorokauden aikana. Uusitalo-Seppälän mukaan altistuminen koronavirukselle on mahdollista missä tahansa ihmisten parissa liikuttaessa. Suurimmassa riskissä ovat rokottamattomat tai vajaasti rokotetut.

Sairaalahoidon tarve on kasvanut

Satasairaalassa on nyt kaksitoista koronapotilasta: Kaksi teho-osastolla ja kymmenen vuodeosastolla. Lisäksi terveyskeskusten vuodeosastoilla on neljä koronapotilasta.

Perjantaina Satasairaalassa oli hoidossa 11 koronapotilasta, joista kolme on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon yksiköissä oli tuolloin vuodeosastolla yksi potilas.

Valtaosa potilaista on ollut rokottamattomia. Joukossa on myös muutamia iäkkäitä, noin 80-vuotiaita tai vanhempia henkilöitä, joiden rokotusvaste voi olla heikompi ja sen on todettu hiipuvan muuta väestöä nopeammin.

Satasairaalan kirurgisella osastolla on voinut altistua

Lauantai-iltana paljastui, että Satasairaalan kirurgisella osastolla KIRO 3 on viime viikolla ollut hoidossa kaksi potilasta, joiden covid-19 infektio on tullut esiin hoitojakson jälkeen ja joiden tartunta on voinut tapahtua osastolla.

”Ensimmäinen potilaista oli ollut mahdollisesti tartuttavana osastolla 4. lokakuuta.Toinen potilas 4–7. lokakuuta. Heitä on kuitenkin hoidettu osaston eri osissa, niin kutsutuissa punaisessa ja vihreässä moduulissa, molemmat sijaitsevat osaston B-käytävällä”, tiedotteessa kerrotaan.

Tartunnan saaneiden huonetoverit ja lähikontaktit on kartoitettu ja puutteellisen rokotesuojan omaavat on asetettu tai asetetaan karanteeniin 10:ksi–14 vuorokaudeksi. Rokotetuista otetaan näytteet eikä heitä aseteta karanteeniin, elleivät he ole edelleen sairaalassa tai laitoshoidossa.

”Pidetään todennäköisenä, että ainakin jälkimmäinen tartunnoista on saatu osastolla. Koska henkilökunnan rokotekattavuus on hyvä ja kaikessa potilastyössä käytetään suojaimia, on todennäköistä, että tartunta on saatu joko toiselta potilaalta tai vierailijalta. Tartunnan lähde ei ole selvillä.”

Kun tartunnat paljastuivat lauantaina, potilasliikenne kirurgian osaston punaiseen ja vihreään moduuliin keskeytettiin tilapäisesti ja kaikilta hoidossa olevilta potilailta ja vuorossa olevalta henkilökunnalta otettiin näytteet. Ne osoittautuivat negatiivisiksi, joten potilasliikenne on voitu taas avata.

Loput henkilökunnasta testataan sunnuntain aikana. Laajempaa leviämistä osastolla ei ole todettu.

Satakunnassa on edelleen voimassa maskisuositus

Raija Uusitalo-Seppälä muistuttaa tiedotteessa, että vakavalta koronavirusinfektiolta voi suojautua tehokkaasti ottamalla molemmat koronarokotteet. Samalla suojaa läheisiään ja työtovereita. Alle 12-vuotiaita lapsia suojataan parhaiten, kun heidän perheenjäsenensä rokotetaan.

”Erityisen tärkeää on, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät ottavat rokotteet kattavasti. Vain rokotteilla yhteiskuntaa pystytään avaamaan ja tilannetta normalisoimaan.”

Satakunnassa on voimassa koko väestöä koskeva laaja maskisuositus.