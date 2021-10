Eniten Satakunnan tartunnoista on Porista.

Suomessa on raportoitu 325 uutta koronatartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luvuista ilmenee perjantaina.

Satakunnassa eniten uusia tartuntoja on Porissa, 13. Raumalla uusia tartuntoja on kuusi ja Eurajoella neljä. Eurassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä ja Pomarkussa on todettu yksi uusi tartunta kussakin.

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja koko epidemian aikana seuraavasti: Eura 182 (+1), Eurajoki 136 (+4), Harjavalta 78, Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 107 (+1), Jämijärvi 23, Kankaanpää 93 (+1), Karvia 86, Kokemäki 74 (+1), Merikarvia 12, Nakkila 27, Pomarkku 11 (+1), Pori 853 (+13), Rauma 1 328 (+6), Säkylä 62 ja Ulvila 83.

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu epidemian aikana kaikkiaan 3 184 (+28) koronatartuntaa. Koko maassa tartuntoja on ollut kaikkiaan 145 679.