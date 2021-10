Satakunnan koronatilanne nyt Suomen toiseksi huonoin, ja maakunta on yhä selkeästi leviämisvaiheessa – 7 prosenttia otetuista testeistä vahvisti koronatartunnan

Satasairaalassa varaudutaan sairaalahoidon tarpeen lisääntymiseen.

Satakunta

Kokosimme tärkeimmät tiedot Satakunnan koronatilanteesta ajalta 1.–8. lokakuuta. Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) päivitti perjantaina 8. lokakuuta maakunnan tämänhetkisen koronatilanteen.

Millainen on Satakunnan tautitilanne juuri nyt?

Epidemiatilanne on Satakunnassa Suomen toiseksi huonoin. Lähes seitsemän prosenttia otetuista näytteistä on osoittautunut positiivisiksi.

Raumalla positiivisia näytteitä oli peräti 9,5 prosenttia otetuista näytteistä. Rauman telakan osuus on noin 40 prosenttia kaikista Satakunnassa kahden viime viikon aikana todetuista tartunnoista.

Ilmaantuvuus on korkea myös Porissa, Ulvilassa, Harjavallassa, Kokemäellä ja Säkylässä.

Satakunta on yhä selvässä leviämisvaiheessa.

Paljonko tartuntoja on ollut?

Viime viikolla todettiin 260 uutta tapausta (edellisellä viikolla 177).

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 3 183 koronavirustapausta. Tartuntatautirekisteriin on kirjautunut 3 158 tapausta.

Viimeisten 14 vuorokauden aikana tartuntoja on havaittu Satakunnassa 458.

Mistä tartunnat tulevat?

Tartunnanlähde tai paikka selvisi viime viikolla 86 prosentissa tapauksista. Tartunnat olivat 96 prosenttisesti peräisin omasta sairaanhoitopiiristä.

Tartunnoista vain kaksi prosenttia on suoraan ulkomailta. On kuitenkin todennäköistä, että telakan tartunnoista merkittävä osa on välillisesti jatkotartuntoja ulkomailta tulleilta. 90 prosenttia telakan tartunnoista on todettu vierastyöläisiltä (180/201).

Viime viikolla 43 prosenttia tartunnoista oli työpaikalta saatuja.

Samasta taloudesta oli peräisin 24 prosenttia tartunnoista. Ystävä- ja lähipiiristä oli saatu kahdeksan prosenttia tartunnoista, lisäksi seitsemän tartuntaa (kolme prosenttia) on peräisin baarissa pidetyistä opiskelijajuhlista. Liikuntaharrastuksen puitteissa todettiin yksi tartunta jääkiekkoharrastuksessa.

Alakouluissa todettiin viime viikolla kaksi tartuntaa, joukkoaltistuksia perusopetuksessa todettiin ainakin viisi. Toisen asteen oppilaitoksissa todettiin kolme tartuntaa ja ammattikorkeakoulussa neljä tartuntaa.

Onko ketään hoidossa koronan takia?

Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 11 koronapotilasta, joista kolme on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastolla on yksi potilas.

Sairaalahoidon tarve Satakunnassa on lähtenyt nousuun ja sen ennustetaan lähiviikkojen ajaksi edelleen hieman nousevan. Arvioiden mukaan sairaalahoitoa tarvitsee tulevalla viikoilla 12–14 uutta potilasta, joista arviolta 1–3 potilasta voi vaatia tehohoitoa

Valtaosa sairaalaan joutuvista on rokottamattomia, mutta mukana on nyt myös iäkkäitä henkilöitä, jotka ovat saaneet kaksi rokotusta.

Onko viikon aikana ollut joukkoaltistuksia?

Lokakuun alussa koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

Huittinen 4. lokakuuta: Sataopiston jumpparyhmä Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa kello 9.45–11.30. Huittisten kirjastossa ja K-Supermarket Lautturissa sekä kello 18.45–20.45 Huittisten kaupungin naisten kuntolentopallossa Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa.

Huittinen 5. lokakuuta kello 14.20–15.20 virukselle on voinut altistua Huittisten uimahallissa.

Lisäksi Raumalla palvelukeskus Kotikaaren työntekijällä todettiin koronatartunta 1. lokakuuta, minkä seurauksena altistui seitsemän asukasta.

Rauman Normaalikoulussa 6B-luokalla työskentelevä henkilö oli saanut koronavirustartunnan ja työskenteli koululla oireettomana torstaina 30. syyskuuta ja perjantaina 1. lokakuuta. 6B-luokan oppilaan koronavirustartunnasta kerrottiin 7. lokakuuta. Hän oli koulussa tartuttavuusaikana oireettomana maanantaina 4. lokakuuta. Kolme muuta henkilöä altistui.

Rauman kansalaisopistossa 28. syyskuuta pidetyn venäjän kielen kurssin osallistujalla todettiin koronatartunta 2. lokakuuta. Kurssin osallistujista altistui 14.

Porissa kerrottiin maanantaina 4. lokakuuta koronatartunnoista Mainiokoti Luodossa A-puolella ja Porin perusturvan Palvelutalo Jokihelmessä osasto Apilassa sekä A- ja B -puolella. Kaikki sairastuneiden kanssa tekemisissä olleet asukkaat asetettiin karanteeniin.

Eurajoella palvelukeskus Jokisimpukassa altistui tiistaina 5. lokakuuta kaikkiaan 20 asukasta ja seitsemän hoitohenkilökuntaan kuuluvaa.

Koronalle on voinut altistua Raumalla Kontion kahvilassa Kuninkaankadulla perjantaina 1. lokakuuta kello 11–11.30. Koronalle on voinut altistua Raumalla myös Tenavakallion päiväkodissa (Veijareissa) 28.9–1.10. ja Onnelassa (Sateenkaaressa) 30.9–1.10.